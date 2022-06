Επτά μήνες πριν, ο δημιουργός του «Squid Game», Hwang Dong-hyuk, δήλωσε πως συζητούσε με το Netflix για μια δεύτερη σεζόν και η χθεσινή δημοσίευση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από τη streaming πλατφόρμα, ήρθε να το επιβεβαιώσει.

Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του νέου κύκλου, με τη γνώριμη τρομακτική μουσική που ακούσαμε στο πρώτο παιχνίδι και με μία επιστολή του Dong-hyuk, η οποία γράφει:

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM

— Netflix (@netflix) June 12, 2022