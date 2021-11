Οι κερδοσκόποι που στοιχημάτισαν στο κρυπτονόμισμα Squid Game την περασμένη εβδομάδα είχαν μια μοίρα σχεδόν τόσο ζοφερή όσο αυτή των παικτών της επιτυχημένης σειράς του Netflix από το βράδυ της Κυριακής έως το πρωί της Δευτέρας.

Το κρυπτονόμισμα, το οποίο σημείωσε κέρδη μιας εβδομάδας σχεδόν 310.000%, από το βράδυ της Κυριακής κατέρρευσε πλήρως, ενισχύοντας τις υποψίες ότι ολόκληρο το εγχείρημα ήταν απάτη.

Ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του διακριτικού έχουν εξαφανιστεί, μαζί με τη λευκή βίβλο που περιγράφει το SQUID.

Και η τιμή του υποχώρησε στα 0,0030 δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap .

Πιθανώς χειρότερο, για ορισμένους επενδυτές, αμέσως πριν από την κατάρρευση, το token του SQUID εκτινάχθηκε στα 2.856 δολ. μεταξύ 2 π.μ. ET και 5:30 π.μ. ET. Πέντε λεπτά αργότερα, η αξία ήταν λιγότερο από μια δεκάρα.

Streamer watches his life savings go to zero after Squid Game Token rug pulls and drops -99.99%. pic.twitter.com/6hoDGBJeZO

— Mr. Whale (@CryptoWhale) November 1, 2021