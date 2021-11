Ένα άλλο αστέρι του Squid Game έχει οριστεί ως παγκόσμιος πρεσβευτής μιας πολυτελούς μάρκας: ο Lee Jung-jae είναι τώρα το νέο πρόσωπο της Gucci, μαζί με την Shin Min-a.

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην τελευταία επιτυχία K-drama του Netflix, ο Lee εργάστηκε επίσης σε σειρές όπως το New World και το Deliver Us from Evil. «Το ταλέντο του, σε συνδυασμό με την πολύ προσωπική άποψη για τη μόδα και το γούστο του, ταυτίζονται με τις αξίες της Gucci για συμπεριληπτικότητα και αυτοέκφραση», ανέφερε ο οίκος σε δελτίο τύπου. Το επόμενο έργο του ηθοποιού θα είναι σε μια ταινία με τίτλο Hunt, η οποία θα σηματοδοτήσει το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης.

Εν τω μεταξύ, η Shin, που πρωταγωνιστεί στην σειρά Hometown Cha-Cha-Cha που έχει αγαπηθεί σε ολόκληρη την Ασία, είναι γνωστή για το επιδραστικό και εκλεπτυσμένο στυλ της και τις άψογες υποκριτικές της ικανότητες. Η ηθοποιός από την Κορέα πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα σειρά που ονομάζεται Our Blues.

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Το πάθος για τη δουλειά της, μαζί με το ξεχωριστό αλλά συναρπαστικό στυλ της ταιριάζουν με την φιλοσοφία και το όραμα της Gucci».