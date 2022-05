Ο Μπιλ Γκέιτς και οι πανδημίες

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν είναι πια εδώ και δεκαετίες ο 29χρονος νεαρός με τα χοντρά κοκάλινα γυαλιά που φωτογραφιζόταν το 1984 στο εξώφυλλο του «Time» ισορροπώντας στο δάχτυλό του μια δισκέτα των 5,25 ιντσών. Το τρομερό παιδί της τότε αναδυόμενης βιομηχανίας των υπολογιστών («Computer Software: Η μαγεία μέσα στη μηχανή» διαλαλούσε ο τίτλος) είναι σήμερα ένας 66χρονος συνταξιούχος. Δεν είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου – τα 125 δισεκατομμύρια δολάριά του ωχριούν πλέον μπροστά στα 198,5 του Ελον Μασκ. Δεν είναι καν ο πλουσιότερος φιλάνθρωπος του κόσμου: τα 50 δισεκατομμύρια με τα οποία έχει προικίσει το Ιδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς υστερούν έναντι των 70 δισεκατομμυρίων που διαχειρίζεται το ακόμη πιο απλόχερο ίδρυμα της εκ Δανίας φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk. Σε σύγκριση με τον έτερο προφήτη της ψηφιακής εποχής, Στιβ Τζομπς, υπήρξε πάντοτε χαμηλότερου προφίλ και μάλλον δεν ήταν τελικά φιλοδοξία του να παρουσιάζει αυτοπροσώπως νέες εκδοχές των Windows ως τα γεράματα. Οι δράσεις του όμως στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των αιτίων παιδικών ασθενειών που κοστίζουν τη ζωή σε 5 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο και η εγρήγορσή του έναντι του προβλήματος της πλανητικής υπερθέρμανσης τον έχουν καταστήσει τα τελευταία χρόνια τον άνθρωπο με την ισχυρότερη φωνή μεταξύ των πρωτοπόρων των νέων τεχνολογιών.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», ο Μάρκος Καρασαρίνης διαβάζει το νέο του βιβλίο με τίτλο «How to Prevent the Next Pandemic», το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα στα αγγλικά και επισκοπεί το σχέδιο του πρώην επικεφαλής της Microsoft για την αποτροπή μιας νέας πανδημίας.

