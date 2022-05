Κίνα: Ο ουρανός βάφτηκε κόκκινος – Σπάνιο φαινόμενο

Ο ουρανός στην πόλη Ζουσάν στην Ανατολική Κίνα, βάφτηκε κόκκινος. Και όταν λέμε κόκκινος δεν εννοούμε το κόκκινο χρώμα που καμιά φορά παίρνουν τα ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη.

Όταν λέμε βάφτηκε κόκκινος, εννοούμε σαν να έχει γεμίσει αίμα. Τόσο κόκκινος. Ο κόσμος και οι κάτοικοι της πόλης κοίταζαν συνέχεια ψηλά. Κάποιοι έλεγαν ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κάποιοι περισσότερο δυσδαίμονες έλεγαν «Μετανοείτε ήρθε το τέλος. Έφτασε το τέλος του κόσμου».

Το εντυπωσιακό φαινόμενο διήρκησε για αρκετές ώρες και όσο περνούσε ο χρόνος άρχισε να «σβήσει» και το κόκκινο να γίνεται πορτοκαλί, και μετά κίτρινο. Κανείς πάντως δεν μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο.

Τελικά το μυστήριο λύθηκε. Ή τουλάχιστον αυτό υποστήριξαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο ουρανός βάφτηκε στο αίμα από ένα σπάνιο φαινόμενο που δημιουργήθηκε από τα κόκκινα φώτα ενός ψαροκάικου που ψάρευε στον Ειρηνικό.

Οι μετεωρολόγοι είπαν ότι αυτό συνέβη από την διάθλαση του κόκκινου φωτός που είχε το σκάφος στις λάμπες του και σε συνδυασμό με τη χαμηλή νέφωση πάνω από την πόλη, δημιουργήθηκε ένα σπάνιο φαινόμενο. Εξάλλου όπως είπαν οι ειδικοί η ψιλή βροχή που έπεφτε συνέχεια στην πόλη ενέτεινε το οπτικό αυτό φαινόμενο.

