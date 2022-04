Ενώ η Ελλάδα είχε ήδη ακυρώσει την πρόσκληση στην Τουρκία για την νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, που θα λάβει χώρα στον Άραξο, η Άγκυρα φαίνεται πως θέλει να θολώσει τα νερά και να φανεί ότι η ίδια αρνείται τη συμμετοχή της.

Ειδικότερα μετά το μπαράζ υπερπτήσεων από την Τουρκία, και μετά από έκτακτη σύσκεψη στο ελληνικό «Πεντάγωνο» υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να ακυρωθεί η πρόσκληση που είχε λάβει η Τουρκία για να λάβει μέρος στη νατοϊκή άσκηση «Tiger Meet» η οποία φέτος φιλοξενείται στην 335 Μοίρα «Τίγρεις».

Τρεις ημέρες μετά, η Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «αποχωρεί από την άσκηση» γιατί η Ελλάδα… προκαλεί.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, όπως πχ η turkiyegazetesi.com.tr, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία αποφάσισε «να μην συμμετάσχει στην άσκηση, επειδή η Ελλάδα χειραγωγεί την άσκηση Tiger Meet σύμφωνα με τα πολιτικά της συμφέροντα».

Όπως μεταδίδει ο Τούρκος Δημοσιογράφος Ragip Soylu, «Η τουρκική Πολεμική Αεροπορία αποσύρεται από την αεροπορική άσκηση Tiger Meet που διοργανώνετα από την Ελλάδα τον Μάιο λόγω “επιμονής της Αθήνας να αναφέρει διμερείς διαφωνίες στα επίσημα κείμενα των ασκήσεων”».

