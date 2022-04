Ουκρανία: Παρεδέχεται χτύπημα σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ένας εκ των Ουκρανών διαπραγματευτών στις συναντήσεις με τη Ρωσία παραδέχθηκε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σε ανάρτησή του, που αναδημοσιεύει και το NEXTA, αναφέρει ότι «Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει αν θα χτυπήσει ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, είπε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Η Ρωσία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία και σκοτώνει πολίτες. Η Ουκρανία θα αμυνθεί με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων σε αποθήκες και βάσεις των δολοφόνων. Ο κόσμος αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα».

Podolyak admits strikes on Russian military infrastructure

Mykhaylo Podolyak, adviser to the head of Ukrainian presidential office, wrote that #Ukraine would defend itself against #Russian military aggression in any way, including strikes on the warehouses and military bases. https://t.co/lSb6iZSAA2

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022