Η εκπαίδευση φέρνει πιο κοντά Αθήνα και Σκόπια  

Οι πολιτικές ήπιας ισχύος (soft power) όπως η εκπαίδευση φέρνουν εγγύτερα Αθήνα και Σκόπια. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προ ημερών με τίτλο «Studies in Greece: Fusion of Knowledge and Experience».

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον σύλλογο «Πελαγονία», και υποστηρίχθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μοναστήρι και το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία, αποσκοπούσε στην εκτενή παρουσίαση των προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων σε υποψήφιους φοιτητές από τη γειτονική χώρα.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα προγράμματα φοίτησης σε πολυτεχνικές σχολές, τμήματα πληροφορικής, μουσικής και καλών τεχνών, καθώς και τμημάτων ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας. «Οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Βόρεια Μακεδονία με ελληνική αιγίδα έχουν μεγάλο και θετικό αντίκτυπο» υπογράμμιζαν στο «Βήμα» αρμόδιες πηγές.

Με βλέμμα στο (διμερές) μέλλον

«Υπάρχουν πολλοί φοιτητές από τη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι διακρίνονται στα ελληνικά Πανεπιστήμια, υποστηριζόμενοι από υποτροφίες που προσφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών» δήλωσε ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Χρυσουλάκης.

Από την πλευρά του, ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι (σ.σ. Μπίτολα στα σλαβομακεδονικά), Αλέξανδρος Βιδούρης, εστίασε στο μέλλον. «Οι φοιτητές από τη Βόρεια Μακεδονία που επιλέγουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα θα έχουν μια ευγενή αποστολή: Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα είναι Πρέσβεις της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελλάδα και ευελπιστούμε ότι όταν τελειώσουν τις σπουδές τους και επιστρέψουν στη Βόρεια Μακεδονία θα είναι Πρέσβεις της Ελλάδας στη χώρα τους».

«Η Ελλάδα διαθέτει πολύ καλά οργανωμένα πανεπιστήμια διεθνούς αναγνώρισης και κύρους, τα οποία μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τις οποίες διψάει και έχει ανάγκη η νεολαία της Βόρειας Μακεδονίας, προκειμένου να προωθήσει τον ευρωπαϊκό μετασχηματισμό της χώρας» τόνισε ο προϊστάμενος του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, Κωνσταντίνος Προκάκης.

«Άνοιγμα» στο εξωτερικό

Στην εκδήλωση μετείχε και ο γενικός Διευθυντής Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, o οποίος σημείωσε ότι το υπουργείο δίνει μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων και για αυτό «έχει αποφασίσει να υποστηρίξει την ίδρυση παραρτημάτων τους σε άλλες χώρες». Η Βόρεια Μακεδονία, άλλωστε, είναι μια από τις χώρες που εξετάζεται η πιθανότητα ανοίγματος ελληνικών πανεπιστημίων.