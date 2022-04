Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Εμανουέλ Μακρόν, όπως αναμενόταν, επικράτησε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, ακολουθούμενος από την επικεφαλής της γαλλικής άκρας δεξιάς Μαρίν Λεπέν, με την οποία θα αναμετρηθεί στον δεύτερο και καθοριστικό γύρο της 24ης Απριλίου, μάχη ωστόσο που αναγγέλλεται πολύ πιο αμφίρροπη απ’ ό,τι το 2017.

Ο Μακρόν εξασφάλισε ποσοστό 28,1 ως 29,5% των ψήφων, ενώ η Λεπέν από το 23,3 ως το 24,4%, κατά τους υπολογισμούς τεσσάρων ινστιτούτων δημοσκοπήσεων (IFOP-Fiducial, OpinionWay, Elabe, Ipsos). Ωστόσο το Γαλλικό Πρακτορείο εκτιμά πως ο απερχόμενος πρόεδρος εξασφάλισε κάτι παραπάνω, γύρω στο 30%, έπειτα από μια παράξενη προεκλογική εκστρατεία, που επισκίασαν κατά σειρά η πανδημία του νέου κορονοϊού και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι δύο μονομάχοι κάλεσαν αμέσως σε συσπείρωση. Ο Μακρόν ευχαρίστησε όσους εκ των ατυχησάντων υποψηφίων κάλεσαν τους ψηφοφόρους τους να εγγυηθούν ότι η άκρα δεξιά θα ηττηθεί. Η Λεπέν κάλεσε «όλους όσοι δεν ψήφισαν» τον απερχόμενο κεντρώο φιλελεύθερο πρόεδρο να «συνταχθούν» με εκείνη.

Ο Μακρόν δήλωσε έτοιμος να δημιουργήσει νέα δομή, για να συσπειρωθεί, ανεξαρτήτως «διαφορών», αυτό που αποκάλεσε «ευρύ πολιτικό κίνημα ενότητας και δράσης».

«Ο Μακρόν πρόεδρος!» φώναζαν, ανεμίζοντας γαλλικές και ευρωπαϊκές σημαίες, κάπου χίλιοι ενθουσιώδεις υποστηρικτές του χθες βράδυ, ανακουφισμένοι από την επίδοση του προέδρου, μετρώντας «και ένα, και δύο, και πέντε χρόνια ακόμα».

Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν ήρθε τρίτος, με ποσοστό γύρω στο 20%, όχι πολύ χαμηλότερο από αυτό της κυρίας Λεπέν, κατά εταιρείες ερευνών.

Ενόψει δεύτερου γύρου, οι πρώτες δημοσκοπήσεις φέρουν τον Μακρόν να επικρατεί, είτε οριακά (51-49% κατά το IFOP-Fiducial), είτε καθαρά (54-46% σύμφωνα με το Ipsos), ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, πολύ λιγότερο θριαμβευτικά από το 2017, όταν έλαβε πάνω από το 66% των ψήφων.

«Αυτό που κρίνεται την 24η Απριλίου είναι μια επιλογή για την κοινωνία και τον πολιτισμό», αναμετρώνται «δύο οράματα» για το «μέλλον» της χώρας, πέταξε η Λεπέν, δεσμευόμενη να «αποκαταστήσει την εθνική κυριαρχία της Γαλλίας» και να «ξαναφέρει την τάξη».

«Ας μην παρασυρόμαστε, τίποτε δεν κρίθηκε», προειδοποίησε από την πλευρά του ο κ. Μακρόν, «ο διάλογος που θα κάνουμε τις επόμενες 15 ημέρες θα είναι αποφασιστικός για τη χώρα μας και την Ευρώπη».

Οι μονομάχοι έχουν μπροστά τους δυο μεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη είναι η αποχή, που πλησίασε το 30%. Η δεύτερη είναι η προσέλκυση των ψήφων των αναποφάσιστων, την ώρα που πολλοί Γάλλοι αντιμετωπίζουν με δυσπιστία ως αγανάκτηση την πολιτική του κ. Μακρόν, για κάποιους εξ αυτών του «προέδρου των πλουσίων».

Η γαλλική αριστερά χωρίς εξαίρεση τάχθηκε εναντίον της υποψήφιας της άκρας δεξιάς, με πρώτο τον Μελανσόν. «Δεν πρέπει να πάει ούτε μια ψήφος στη Μαρίν Λεπέν», επανέλαβε τρεις φορές στους υποστηρικτές του. Κομμουνιστές, σοσιαλιστές, οικολόγοι απηύθυναν την ίδια έκκληση, ομοίως η υποψήφια της παραδοσιακής δεξιάς Βαλερί Πεκρές (4,8%), παρότι κατ’ αυτή «ο Εμανουέλ Μακρόν έπαιξε με τη φωτιά».

Θεωρητικά, οι υποψήφιοι οι ψήφοι υπέρ των οποίων μπορούν να θεωρούνται δεξαμενή για την Λεπέν είναι δύο, με σημαντικότερο τον Ερίκ Ζεμούρ (γύρω στο 7%). Ο ακροδεξιός υποψήφιος, που για ορισμένους αναλυτές έκανε «πιο εκλέξιμη» την κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν, κάλεσε τους υποστηρικτές του χθες «να ψηφίσουν την Μαρίν Λεπέν». Ο δεύτερος είναι ο εθνικιστής Νικολά Ντιπόν-Ενιάν (γύρω στο 2%), που απηύθυνε την ίδια έκκληση στους οπαδούς του.

Ωστόσο, το πόσο θα εισακουστούν οι εκκλήσεις των υπολοίπων υποψηφίων που έμειναν εκτός κούρσας στους ψηφοφόρους τους να φράξουν τον δρόμο της Λεπέν μένει να αποδειχθεί, με δεδομένη την προσωπικότητα του Μακρόν, ο οποίος δεν προκαλεί ακριβώς συμπάθεια στους υποστηρικτές της αριστεράς. Για τη Σαντρίν Ρουσό των Πρασίνων, ο πρόεδρος καλά θα έκανε «να ψάξει τους ψηφοφόρους της αριστεράς και των οικολόγων έναν προς έναν». Ο πολιτολόγος Πασκάλ Περινό υπερθεματίζει: η Λεπέν μοιάζει ικανή να φθάσει πολύ πιο μακριά από ό,τι το 2017, επομένως ο Μακρόν «πρέπει να κινητοποιηθεί για να προσελκύσει ψήφους υποστηρικτών του Ζαν-Λικ Μελανσόν», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο ARTE.

UPDATE: The gap between far-right candidate Marine Le Pen and left-wing Jean-Luc Mélenchon is down to less than one percentage point in the first round of the French presidential election, the latest Ipsos projection shows.

More updates on our live blog: https://t.co/MdBeQ1jr7c pic.twitter.com/bYwfmbx1oi

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 10, 2022