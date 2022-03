Μια έγκυος γυναίκα που είχε τραυματιστεί όταν βομβαρδίστηκε το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, πέθανε μαζί με το μωρό της.

Ο βομβαρδισμός του μαιευτηρίου, ήταν από τις πιο βάναυσες εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση, ενώ μια γυναίκα έγκυος που είχε τραυματιστεί κατάφερε να γεννήσει την επόμενη ημέρα.

Δυστυχώς, μια άλλη έγκυος που τραυματίστηκε δεν τα κατάφερε και κατέληξε μαζί με το αγέννητο παιδί της.

‼️One of the pregnant women injured in #Mariupol by an air strike on a maternity hospital died along with her unborn child.

Asya Dolina, a journalist for Voice of America, stated this on her social network page. pic.twitter.com/mwlR3EUMNg

