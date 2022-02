Οι μάχες στην Ουκρανία είναι σε πλήρη εξέλιξη με το Κίεβο να είναι υπό πολιορκία από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ μάχες συνεχίζονται σε μια σειρά σημεία στην Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι 3.500 χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες είναι νεκροί μέχρι τώρα και άλλοι 200 έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι.

Επίσης, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει χάσει 14 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα και 102 τανκς. Το BBC αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει αυτά τα νούμερα.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως περιοχές κοντά στις πόλεις Σούμι, Πολτάβα και Μαριούπολη επλήγησαν από αέρος, με πυραύλους ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr να εκτοξεύονται εναντίον της χώρας από τη Μαύρη Θάλασσα.

Εξάλλου, βομβαρδισμοί ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει ανταποκριτής του Reuters, έπειτα από πληροφορίες για πυρά όπλων στην ίδια περιοχή.

BREAKING: High-rise building in Kyiv heavily damaged after being hit – NEXTA pic.twitter.com/nn9qvhFV3R

— BNO News (@BNONews) February 26, 2022