Σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συγκεκριμένα ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία και να διαπραγματευτεί την ουδετερότητα του Κιέβου, αλλά πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Desperation in Kyiv. Mykhailo Podoliak, an adviser to President Zelensky, has stated that Ukraine is ready to hold talks with Russia to negotiate Kyiv’s neutrality, but it must receive security guarantees, he says. https://t.co/9ozcJeh5ap

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται με τις μάχες να μαίνονται στο Κίεβο, μόλις στα 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Independent, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισβάλει στο Όμπολον, περιοχή του Κιέβου, όπου ο ουκρανικός στρατός τις αναχαιτίζει. Το υπουργείο Άμυνας ζητά από τους πολίτες να μην αφήσουν τα σπίτια τους και να προετοιμάσουν βόμβες μολότοφ. Η περιοχή είναι στα 10 χιλιόμετρα από το κεντρικό Κίεβο.

⚡️BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022