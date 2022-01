Επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για διμερείς σχέσεις, Συρία και Λιβύη

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή, για να συζητήσουν περιφερειακά και διεθνή θέματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου και τουρκικές προεδρικές πηγές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου, «αφού αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνόψισαν τα κύρια αποτελέσματα της διμερούς συνεργασίας τους και επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να εντείνουν περαιτέρω την αμοιβαία επωφελή εταιρική σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας. Εξετάστηκαν επίσης διεθνή θέματα, συμπεριλαμβανομένων των γνωστών προτάσεων για την κατάρτιση νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, που εγγυώνται την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της κατάστασης στην Υπερκαυκασία και των θεμάτων που αφορούν στη Συρία και τη Λιβύη».

Η τουρκική προεδρία, με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, σημειώνει για την τηλεφωνική επικοινωνία: «Ο πρόεδρος Ρ.Τ. Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατά τη διάρκεια της κλήσης συζητήθηκαν τα βήματα που θα ενισχύσουν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας. Εξετάστηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και τα περιφερειακά θέματα, ιδίως ο Καύκασος, η Συρία και η Λιβύη. Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας σε όλους τους τομείς».

International developments and regional matters, notably the Caucasus, Syria and Libya, were reviewed.

The two leaders reiterated their determination to advance the cooperation between Türkiye and Russia in all areas.

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 2, 2022