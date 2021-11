ΗΠΑ – Ρεσιτάλ τουρκοφιλίας από τον νεοεκλεγή δήμαρχο Νέας Υόρκης

Ρεσιτάλ τουρκοφιλίας έδωσε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Ο Δημοκρατικός Ανταμς υπηρέτησε στο αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης για 22 χρόνια, κέρδισε τις εκλογές για τη δημαρχία της πόλης στις 2 Νοεμβρίου και θα αναλάβει καθήκοντα επίσημα την 1η Ιανουαρίου.

Στη συνέντευξή του μίλησε με ιδιαιτέρως κολακευτικά λόγια για την τουρκοαμερικανική κοινότητα της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλους συντελεστές στην οικονομία μας».

«Είμαι φίλος του τουρκικού λαού εδώ και στο εξωτερικό. Εχω έναν μεγάλο τουρκικό πληθυσμό που ζει στο Μπρούκλιν, πιθανώς έναν από τους μεγαλύτερους στη χώρα μας», είπε.

Στο tweet που ακολουθεί, του τούρκου δημοσιογράφου Anıl Sural, φωτογραφίες από την επίσκεψη του «φίλου της Τουρκίας Ερικ Ανταμς» στο τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη

«Θα συγκεντρώσουμε αντιπροσωπείες που θα εμπλέκουν επικεφαλής επιχειρήσεων για να εξετάσουν πώς να κάνουμε business εδώ στη Νέα Υόρκη και πώς μπορούμε να κάνουμε business στην Τουρκία», πρόσθεσε.

Οσον αφορά τις διαπολιτισμικές σχέσεις, ο εκλεγμένος δήμαρχος είπε ότι θα ζητήσει από τους νέους Αμερικανούς να επισκεφτούν μέρη όπως η Κωνσταντινούπολη και η Καππαδοκία και άλλα μέρη στην Τουρκία «καθώς φέρνουμε νεαρούς τούρκους φοιτητές στη Νέα Υόρκη για να απολαύσουν τον πλούσιο πολιτισμό και εδώ».

Ο Ανταμς, όπως είπε, έχει βρεθεί στην Τουρκία έξι φορές και ανυπομονεί να ταξιδέψει ξανά πολλές φορές.

Αναφερόμενος στην Κωνσταντινούπολη, υπογράμμισε πως οι Τούρκοι γενικά «είχαν μια εξαιρετική ικανότητα να διατηρήσουν την ιστορία καθώς και μια εξαιρετικά σύγχρονη πόλη».



(Περιοδικό Τούρκων της Αμερικής, 2019, με τον Ανταμς)

«Και είναι αυτός ο συνδυασμός που σε παρασύρει στο να καταλάβεις πώς η Τουρκία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρωπότητας και συνεχίζει να το κάνει στη διαμόρφωση του μέλλοντος», πρόσθεσε.

«Κοιτάζοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ορισμένα από τα επιτεύγματά της σε διαπολιτισμικό επίπεδο, πιστεύω ότι ο πολιτισμός μέσα από την Τουρκία έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ιστορία της δικής μας χώρας. Αυτό είναι που με ελκύει σε αυτήν τη χώρα (Τουρκία)» τόνισε.

«Ανυπομονώ να ξαναπάω στην Τουρκία και να επισκεφτώ με την Turkish Airlines όλες αυτές τις σπουδαίες πόλεις. Την επόμενη φορά θα πάω στην Καππαδοκία να πετάξω με τα αερόστατα» συμπλήρωσε.

Σημείωσε πως στόχος του είναι να υπάρξουν και άλλες αδελφοποιήσεις τουρκικών πόλεων με κοινότητες της Νέας Υόρκης.

Οι δηλώσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από την ελληνική ομογένεια, η οποία ενοχλήθηκε για τη μονόπλευρη παρουσίαση της οθωμανικής Τουρκίας.

Σε συντονισμένες ενέργειες με τους Αρμένιους και τους Ελληνες της Κύπρου, ετοιμάζονται ήδη να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα διαμαρτυρίας.

“I’m a friend of the Turkish people here and abroad”

“Turkey has played a major role in the shaping of mankind and future of mankind”

New York City Mayor-elect Eric Adams spoke to AA in his first-ever interview with int’l media after his election victory https://t.co/Yf5bxdni6j pic.twitter.com/6cqgDuvyei

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 19, 2021