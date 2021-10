Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Φώφη Γεννηματά

Meeting of Movement of Change (KINAL) parliamentary group at the Greek Parliament, Athens, Greece, on July 10, 2020 / Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, στην Αθήνα, στις 10 Ιουλίου, 2020

Στο νοσοκομείο εισήχθη το βράδυ της Δευτέρας εκτάκτως η Φώφη Γεννηματά. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Ευαγγελισμός η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, «εισήχθη εκτάκτως εχθές το βράδυ με συμπτώματα ατελούς ειλεού». ΚΙΝΑΛ – Καταστατικά τερτίπια λίγο πριν από τις κάλπες «Μετά από εκτενείς εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση οφείλεται σε υποτροπή της βασικής της νόσου». «Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου που απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης», ανέφερε η ίδια σε ανακοίνωσή της. Είχε νοσηλευτεί και τον Μάρτιο Σημειώνεται ότι η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής είχε νοσηλευτεί στο ίδιο νοσοκομείο και τον Μάρτιο με κολικό του νεφρού. «Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, προσήλθε σήμερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με κολικό του νεφρού και αντιμετωπίστηκε άμεσα. Η Φώφη Γεννηματά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για 24 ώρες, για προληπτικούς λόγους» ανέφερε τότε το ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του. Χθες, σε ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο Facebook, ανέφερε ότι, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας, δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» σε εκδήλωση του ΚΙΝΑΛ. Εγραψε στο Facebook: Μια ξαφνική αδιαθεσία της τελευταίας στιγμής, μου στέρησε τη δυνατότητα χθες το βράδυ να είμαι ανάμεσα σε φίλους αγωνιστές και προοδευτικούς πολίτες στη Νέα Ιωνία. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου για την μαζική παρουσία τους, με τη δέσμευση ότι σύντομα θα βρεθούμε να δώσουμε τα χέρια και να ενώσουμε δυνάμεις για την ψυχή της Παράταξης και τη νίκη!