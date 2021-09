Ο πύραυλος Falcon 9 της Space X με επιβάτες τέσσερις «αρχάριους» απλούς πολίτες σε ένα φιλόδοξο ταξίδι στο διάστημα, απογειώθηκε με επιτυχία την Τετάρτη το βράδυ (λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) από το διαστημικό κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, στην πρώτη τουριστική, διαστημική αποστολή, χωρίς επαγγελματία αστροναύτη στο πλήρωμα, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Μεταξύ των τεσσάρων αμερικανών επιβατών στην αποστολή που φέρει τον τίτλο Inspiration4 («Έμπνευση4») είναι ο δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Άιζακμαν που ναύλωσε το Falcon 9 για αυτό το ταξίδι.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανέφερε ότι περίπου 12 λεπτά μετά την εκτόξευση, η διαστημική κάψουλα Dragon αποκολλήθηκε επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9, στέλνοντας τους τέσσερις τουρίστες μόνους στο διάστημα.

