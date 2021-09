Τελετή στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 πραγματοποιείται στις ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, παρέστη στην τελετή στη μνήμη των 2.977 νεκρών των επιθέσεων, δίπλα στους προκατόχους του στην προεδρία, Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον.

Ο Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στην 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε τη σημασία της ενότητας. «Για εμένα, αυτό είναι το κεντρικό δίδαγμα της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη» είπε.

Η στιγμή ωστόσο που ξεχώρισε ήταν όταν ο Bruce Springsteen ερμήνευσε το «‘I’ll See You In My Dreams’ (μτφ. Θα σε δω στα όνειρά μου)».

Ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίστηκε στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, με τους αμερικανούς αξιωματούχους και τις οικογένειες των θυμάτων να τον χειροκροτούν για τη μοναδική ερμηνεία.

Δείτε την ερμηνεία