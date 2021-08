Σε επίθεση αυτοκτονίας οφείλεται, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, οι δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου της Καμπούλ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για θύματα.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για δεύτερη έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο, έξω από το Hotel Baron, όπου τις τελευταίες ημέρες διέμεναν κυρίως Αμερικανοί.

Μάλιστα, ήδη αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τους Ταλιμπάν υπάρχουν τουλάχιστον 13 νεκροί, μεταξύ αυτών παιδιά και ξένοι.

Για απροσδιόριστο μέχρι στιγμής αριθμό θυμάτων έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου.

Αμέσως μετά τις εκρήξεις, το γύρο των social media κάνουν εικόνες και βίντεο που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Αξίζει να σημειωθεί πως τα βίντεο φαίνεται να είναι από την περιοχή, ωστόσο η γνησιότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Δείτε εικόνες & βίντεο μετά την επίθεση (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

