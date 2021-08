Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν Αμρουλάχ Σάλεχ δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται στο Αφγανιστάν και είναι ο «νόμιμος υπηρεσιακός πρόεδρος» αφότου ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι έφυγε από τη χώρα καθώς οι Ταλιμπάν κατελάμβαναν την πρωτεύουσα Καμπούλ.

Ο Σάλεχ είχε πει σε συνάντηση για την ασφάλεια υπό την προεδρία του Γάνι την περασμένη εβδομάδα πως είναι υπερήφανος για τις ένοπλες δυνάμεις και πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ενισχύσει την αντίσταση στους Ταλιμπάν.

Όμως η χώρα έπεσε στους Ταλιμπάν σε διάστημα μερικών ημερών αντί για μήνες που προέβλεπαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Σε μια σειρά τουίτ που έστειλε σήμερα ο Σάλεχ είπε πως είναι «μάταιο» να τσακωθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποφάσισε να αποσύρει τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021