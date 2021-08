Παρί Σεν Ζερμέν – Η φανέλα του Μέσι ξεπούλησε μέσα σε 30 μόλις λεπτά

Φρενίτιδα έχει προκαλέσει η άφιξη του Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι, με τους οπαδούς της Παρί να αδειάζουν τις μπουτίκ με τη φανέλα του αργεντίνου άσου.

Οι επίσημες υπογραφές έπεσαν στις 23:15 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ της Τρίτης (10/8) και μέσα σε μισή ώρα η φανέλα του Μέσι είχε ήδη εξαντληθεί από την online μπουτίκ της ομάδας.

Οι οπαδοί έσπευσαν να αγοράσουν τη φανέλα με το νούμερο 30, ενώ για λίγη ώρα ο ιστότοπος «κράσαρε» και δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν αγορές.

Φαίνεται πως το φαινόμενο Μέσι έχει τρελάνει άπαντες στη γαλλική πρωτεύουσα, με τη φετινή αγωνιστική σεζόν να είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

Ωστόσο, το επίσημο online κατάστημα της Παρί ανανέωσε αμέσως τη διαθεσιμότητα της φανέλας, όπως και τα φυσικά καταστήματα που προμηθεύτηκαν τη φανέλα με το νούμερο 30 του αργεντίνου σούπερ σταρ.

The PSG shirt with «MESSI 30» on the back is SOLD OUT on PSG’s official web shop. That has to be a record time, surely … pic.twitter.com/ejVBYqmyCn

— Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) August 10, 2021