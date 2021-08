Οι φωτιές στην Ελλάδα, όπως είναι φυσικό, λόγω της έντασης και του μεγέθους τους είναι από τα πρώτα θέματα στα διεθνή ΜΜΕ, ενώ πολλές είναι οι χώρες που έχουν στείλει βοήθεια με πυροσβέστες ή εναέρια μέσα.

Σε αυτές τις χώρες προστίθεται και η Σερβία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Twitter η πρεσβεία της βαλκανικής χώρας στην Ελλάδα: «Δίπλα στους αδελφούς μας Έλληνες στη μάχη με τις φλόγες. Σήμερα στη μάχη πέφτουν και οι Σέρβοι πυροσβέστες προκειμένου να συνεισφέρουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Η βοήθεια αποτελείται από 55 Σέρβους πυροσβέστες, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα».

