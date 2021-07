Αντετοκούνμπο: «Είναι ένα μακρύ ταξίδι και προσπαθώ να απολαύσω κάθε στιγμή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Φοίνιξ Σανς για τους τελικούς του ΝΒΑ, μειώνοντας τη σειρά σε 2-1.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε για την ευκαιρία που έχει να αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο, επισημαίνοντας πως έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι και πως απολαμβάνει κάθε του στιγμή.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Νιώθω ότι έχω διανύσει πολύ δρόμο για να μπορέσω να κάθομαι εδώ. Να μου παίρνετε συνέντευξη, να παίζω αυτό το παιχνίδι, να είμαι με τους συμπαίκτες μου, να σκέφτομαι ότι μπορεί να είμαι εκτός για ένα χρόνο και τελικά να επιστρέφω.

Είναι ένα μακρύ ταξίδι και προσπαθώ να απολαύσω κάθε στιγμή αυτού. Έχω πει στο παρελθόν ότι ξέρω ότι θα το κάνω για λίγο, ίσως για τα επόμενα 10 ή 12 χρόνια. Για αυτόν τον λόγο, απλώς προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε μέρα και προσπαθώ να παίρνω όσο το δυνατόν περισσότερα από κάθε μέρα και προσπαθώ να ζω την κάθε στιγμή.

Και απλώς να είμαι σε θέση να είμαι εκεί έξω… Να είμαστε στα πάνω μας, στα κάτω μας ή ό, τι κι αν συμβαίνει στη σειρά. 20.000 θεατές μέσα κι έξω από την αρένα, φωνάζοντας το όνομά σου, να ζητωκραυγάζουν για την ομάδα και απλά να είναι χαρούμενοι που έχουν το μπάσκετ αυτή τη στιγμή του έτους με δύο ομάδες που είχαν τελικούς ΝΒΑ πριν από 50 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι καταπληκτικό».

«I feel like I’ve come a long way. Just to be able to sit here, be interviewed by you guys, playing in these games.»

