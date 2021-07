Τραμπ: Απειλεί με αγωγές Twitter, Facebook και Google

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον των εταιρειών Twitter, Facebook και Google υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα λογοκρισίας.

Οι αγωγές στρέφονται επίσης εναντίον των διευθύνοντων συμβούλων των τριών εταιρειών.

Ο Τραμπ προχώρησε στην ανακοίνωση από γκολφ κλαμπ που διατηρεί στο Νιου Τζέρσεϊ, έχοντας δίπλα του στελέχη του America First Policy Institute, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που υποστηρίζει τον τέως πρόεδρο.

Η εξέλιξη έρχεται ένα μήνα μετά την απόφαση του Facebook να κρατήσει εκτός της πλατφόρμας της τον Τραμπ τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2023.

Το Twitter, το αγαπημένο μέσο δικτύωσης του Τραμπ κατά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, μπλόκαρε μόνιμα τον λογαριασμό του μετά την εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, ημέρα ορκωμοσίας του διαδόχου του Τζον Μπάιντεν.

Η ανακοίνωση έρχεται επίσης την ίδια ημέρα που ο βρετανικός Guardian αναφέρει ότι το βιβλίο «Frankly, We Did Win This Election» (Ειλικρινά, πράγματι νικήσαμε στις εκλογές) του Μάικλ Μπέντερ, δημοσιογράφου της Wall Street Journal, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ επαίνεσε τον Αδόλφο Χίτλερ μιλώντας στον τότε προσωπάρχη του Τζον Κέλι.

Ο Τραμπ διέψευσε ότι είπε τη δράση «Ο Χίτλερ έκανε πολλά καλά πράγματα.