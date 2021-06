Ένα… αόρατο γλυπτό 18.000 δολαρίων

Ο Ιταλός καλλιτέχνης Σαλβατόρε Γκαράου πούλησε ένα αόρατο γλυπτό στην τιμή των 18.000 δολαρίων.

Το γλυπτό Io Sono (Εγώ είμαι), όπως εξηγεί ο καλλιτέχνης, υπάρχει αλλά όχι σε υλική μορφή και στην πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με ένα «κενό».

Ο 67χρονος καλλιτέχνης διευκρίνισε ότι «το κενό δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, και ακόμα κι αν τον αδειάσουμε και δεν υπάρχει τίποτα, σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ, αυτό το «τίποτα» έχει βάρος. Επομένως, έχει ενέργεια που συμπυκνώνεται και μετατρέπεται σε σωματίδια, που υπάρχουν μέσα μας. Μοιάζει πολύ με το πώς «δίνουμε μορφή σε έναν Θεό που δεν έχουμε ξαναδεί»» υπογράμμισε.

Salvatore Garau’s sculpture titled “Io Sono” was sold for over $18,000. It’s fine, but the sculpture is made of air and spirit. In other words, it’s an imaginative piece of art.

Το «γλυπτό» προορίζεται να εκτεθεί σε τετράγωνο 1,5Χ1,5 μ. σε ιδιωτικό χώρο απαλλαγμένο από εμπόδια, στον οποίο δεν απαιτείται έλεγχος του φωτισμού και του κλίματος. Επαναλαμβάνοντας ότι «ακόμα κι αν δεν μπορείτε να το δείτε, υπάρχει». O Γκαράου συμπεριέλαβε πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το οποίο έδωσε στον αγοραστή.

Σε δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου αναφέρεται ότι προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, όπως αν η πώληση του γλυπτού του Γκαράου ανοίγει νέους δρόμους σε αυτό που θεωρείται τέχνη και αν κάποιοι καλλιτέχνες θα τον μιμηθούν με την ίδια επιτυχία.

What you’re looking at right now is the world’s first invisible sculpture titled “Io sono” (I am) made by Salvatore Garau that got sold for 15,000 euros!

We can’t call the “sculpture” nothing because the artist argues that it’s not nothing it’s vacuum. pic.twitter.com/1eVKabG8bN

— FinWise (@FinWise3) June 1, 2021