Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and his Greek counterpart Nikos Dendias arrive at their meeting in Ankara, Turkey April 15, 2021. Turkish Foreign Ministry /Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

«Δεν είναι δυνατόν να κρύψουμε κάτω από το χαλί τα ζητήματα στα οποία έχουμε διαφορετική αντίληψη», τονίζει ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την κόντρα σε τον τούρκο ομόλογο του στην Άγκυρα. Ο κ. Δένδιας επισημαίνει ότι η επίσκεψή του αυτή στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία και ότι η επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο είναι δύσκολη και έχει ως προϋπόθεση η Αγκυρα να αρχίσει να σέβεται τη διεθνή νομιμότητα. SARS-CoV-2 : Πώς χτίζεται η ανοσία – «Ο ιός είναι ήδη ενδημικός» «Βλέπω μια παγίωση θέσεων που εκφεύγουν της διεθνούς νομιμότητος. Κάτι που κάνει την προοπτική επίλυσής τους δύσκολη. Αλλά όχι αδύνατη», τονίζει ο κ. Δένδιας σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα επιδιώξουμε νέα συνάντηση Μάλιστα, αναφέρει ότι ο ίδιος και ο κ. Τσαβούσογλου θα επιδιώξουν να συναντηθούν ξανά στην Αθήνα, προκειμένου να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες και για μια συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ερώτηση εάν «Η δημόσια σύγκρουση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου αντανακλούσε και το περιεχόμενο των κατ’ ιδίαν συζητήσεων», ο υπουργός απαντά: «υπήρξε όντως διαφοροποίηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, παρά το πολύ καλό κλίμα που είχε δημιουργηθεί κατά τις συνομιλίες μου. Κάθε πλευρά εξέφρασε τις θέσεις της, τόσο κατά τις συζητήσεις όσο και δημοσίως. Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξα τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας, οι οποίες είναι εξάλλου γνωστές. Ηταν εμφανές ότι δεν υπάρχει σύγκλιση σε αρκετά ζητήματα». Το «φάντασμα του 2007» πάνω από τις αγορές Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share