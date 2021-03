Woman walks in from of a closed cafe during first day of closed restaurants and bars to the public in order to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19), in Athens, Greece, November 3, 2020. / Πρώτη μέρα εφαρμογής μέτρου του κλείσιματος καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης στo πλαίσιo των νέων μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορωναϊού (COVID-19), Αθήνα, 3 Νοεμβρίου, 2020.

Την ώρα που ο κοροναϊός συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα δημιουργώντας μία πρωτοφανή πίεση στο ΕΣΥ, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους λοιμωξιολόγους προετοιμάζονται για το σταδιακό άνοιγμα της χώρας. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, μίλησε για το σχέδιο της κυβέρνησης που αφορά στο άνοιγμα της οικονομίας και της εκπαίδευσης ενώ αναφέρθηκε και στην στην χρήση των self test, τους μαζικούς εμβολιασμούς και στα μέτρα στήριξης. Αχιλλέας Γραβάνης : «Στο μέλλον θα εμβολιαζόμαστε με πολυδύναμα εμβόλια» Ελεγχόμενη επανεκκίνηση Όπως ανέφερε η κυρία Πελώνη, μιλώντας στο Open, τις τελευταίες ημέρες έχουμε αποκλιμάκωση εισαγωγών. «Αν αποκλιμακωθεί η κατάσταση τις επόμενες μέρες θα είναι θετικός δείκτης και έτσι θα δούμε ένα ελεγχόμενο άνοιγμα – μια ελεγχόμενη επανεκκίνηση. Βοηθά και ο καιρός που αλλάζει για να γίνονται δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Έχουμε ρωτήσει την επιτροπή για ημερομηνίες ανοίγματος στις αρχές Απριλίου», σημείωσε. Απαντώντας για τη χρήση των self test, η κυβερνητική εκπρόσωπος σχολίασε ότι «η επιτροπή είναι θετική στη χρήση των self test, είναι αξιόπιστα. Θα έχουμε 1,5 εκατ περισσότερους εμβολιασμούς τον Απρίλιο». Αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων τόνισε ότι προτεραιότητα έχουν τα λύκεια, στα οποία τα τεστ θα είναι υποχρεωτικά για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η πορεία των εμβολιασμών Σύμφωνα με την κυρία Πελώνη, στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν εμβολιαστεί μέχρι αρχές Μαΐου τουλάχιστον με την πρώτη δόση του εμβολίου οι ευπαθείς ομάδες, ώστε αρχές καλοκαιριού να ξεκινήσουν οι μαζικοί εμβολιασμοί. Η ίδια υπογράμμισε ότι υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους μέσα στον Απρίλη, ενώ ανακοίνωσε ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η επιτροπή για εστίαση και λιανεμπόριο. Αργεί η άρση των διαδημοτικών μετακινήσεων Για τη μετακίνηση από δήμο σε δήμο, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι είναι ακόμη νωρίς για να αρθεί το συγκεκριμένο μέτρο. Όσον αφορά την τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη – Μπάιντεν, η κυρία Πελώνη τόνισε ότι είχαν μια εγκάρδια συζήτηση, ενώ όπως είπε «εντός του 2021 θα ήταν λογικό να γίνει η επίσκεψη». AstraZeneca : Οι οδηγίες της εταιρείας για τα επεισόδια θρομβώσεων – Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι εμβολιαστούν