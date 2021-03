Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία καθώς εδώ και μέρες, κυκλοφορεί κυρίως στα social media η πληροφορία, πως ο ηγέτης των Κούρδων, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, είναι νεκρός!

Τις τελευταίες ώρες εντείνονται οι φήμες, κυρίως από ανώνυμους λογαριασμούς στα Social Media, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Οτσαλάν.

Οι φήμες που κυκλοφορούν αναφέρουν πως ο Κούρδος ιδρυτής του PKK έχει πεθάνει στην τουρκική φυλακή, όπου κρατείται εδώ και χρόνια.

🚨 Lawyers of jailed PKK leader say concerned about his life amid allegations of his death Lawyers representing Abdullah Öcalan, jailed leader of the outlawed Kurdistan Workers’ Party (PKK), have said they have concerns about the life of their client a… https://t.co/opUTlTEtMa — 🇹🇷 TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ® (@tr_hbr) March 15, 2021

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου

Τις εν λόγω φήμες ενίσχυσε τη Δευτέρα (15/03) το δικηγορικό γραφείο που τον εκπροσωπεί, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει καταστεί εφικτό εδώ και μήνες να επικοινωνήσει μαζί του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η τελευταία φορά που είχαν δια ζώσης επαφή με τον Οτσαλάν ήταν τον Αύγουστο του 2019, ενώ τελευταία φορά που επικοινώνησαν μαζί του, μέσω τηλεφώνου ήταν στις 27 του περασμένου Απριλίου.

«Στις 14 Μαρτίου εμφανίστηκαν ισχυρισμοί για τη ζωή του κ. Οτσαλάν, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» τονίζει η ανακοίνωση, αναφερόμενη στις φήμες.

«Δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας στην εν λόγω φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου διερευνούμε πολύ σοβαρά τυχόν ισχυρισμούς ή νέα που διαδίδονται σχετικά με την κατάστασή τους, και κάνουμε ό, τι μπορούμε για αυτό το θέμα. Δεν γνωρίζουμε την πηγή των ισχυρισμών που κυκλοφορούν κατά καιρούς» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

«Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι πολύ ανησυχητικοί και αυτή η αγωνία πρέπει να εξαλειφθεί. Ο τρόπος για να την εξαλείψετε είναι να εργαστείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να βρείτε μια ευκαιρία για επικοινωνία» καταλήγει.

Με λίγα λόγια οι δικηγόροι υπογραμμίζουν πως ο μόνος τρόπος μπει φρένο στις φήμες είναι να τερματίσουν την απομόνωση του Οτσαλάν και να του επιτρέψουν να ασκήσει το δικαίωμά του να συναντηθεί με τους δικηγόρους και την οικογένειά του.

Rumours state #Ocalan has passed away. Nothing is clear at this moment. Both Turkish bots spread rumours, pro-PKK Kurds seem very afraid. There have been rumours before ofcourse, but he isn’t getting younger.

Statements by his lawyers: pic.twitter.com/6w9zUe0wLG — Hedwig Kuijpers (@Hedwigkuijpers2) March 15, 2021

Ξέσπα ο αδερφός του

Μιλώντας στα τουρκικά ΜΜΕ ο αδερφός του, Μεχμέτ Οτσαλάν είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον αδερφό του για ένα χρόνο τώρα και απαντώντας στις φήμες για θάνατο του αδερφού του υπογράμμισε ότι ανησυχεί και ζήτησε ενημέρωση.

«Ανησυχούμε. Το κράτος είναι υπεύθυνο για αυτό. Πρέπει να μας ενημερώσουν. Δεν μας έχουν πει τίποτα μέχρι τώρα. Απαγόρευαν τα πάντα. Πρέπει να ενημερωθούμε. Βρίσκεται κάπου στη μέση της θάλασσας και δεν μπορούμε να πάρουμε νέα. Εφαρμόζουμε συνεχώς μέσω των δικηγόρων μας, αλλά δεν μπορούμε να λάβουμε απάντηση» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν αληθεύουν οι πληροφορίες» λέει η Τουρκία

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ, τούρκος εισαγγελέας διέψευσε τις φήμες.

«Τα νέα σχετικά με το θάνατο του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, τα οποία κοινοποιήθηκαν σε ορισμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον όσων κάνουν τέτοιες αναφορές» αναφέρει η ανακοίνωση του εισαγγελέα Ουγκουρχάν Κους.

Είναι φυσικά κατανοητό πως εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε αυτόματα θα πυροδοτήσει «κύμα» αντιδράσεων εντός και εκτός Τουρκίας, σε μια περίοδο του το καθεστώς Ερντογάν απειλείται με κατάρρευση.

Συγκεντρώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις για τον Οτσαλάν.

Li Qamişloyê li ber deriyê nûnergeha Neteweyên Yekbûyî ji bo Ocalan çalakiyek pêk hat. pic.twitter.com/sNUdunYsGD — Ikram Balekanî (@ikramcan13) March 15, 2021