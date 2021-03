ΗΠΑ: Οριστικό πράσινο φως για το πακέτο «μαμούθ» των 1,9 τρισ. δολαρίων

Ο Τζο Μπάιντεν πέρασε σήμερα το κολοσσιαίο πακέτο τόνωσης της οικονομίας των ΗΠΑ στο αμερικανικό Κογκρέσο, καταγράφοντας, χάρη στην υποστήριξη μόνο των Δημοκρατικών, μια μεγάλη επιτυχία 50 ημέρες μετά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο.

Το πακέτο ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εγκρίθηκε με 220 ψήφους έναντι 211 – κατά ψήφισε και ένας Δημοκρατικός βουλευτής.

Τα χρήματα αυτά θα αποτελέσουν «ένεση» σωτηρίας για την αμερικανική οικονομία: 400 δισ. δολάρια θα πάνε για τα επιδόματα των 1.400 $ στους Αμερικανούς, 350 δισ. θα δοθούν στις πολιτείες και την τοπική αυτοδιοίκηση και ένα μεγάλο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθεί η διανομή των εμβολίων κατά του κορωνοϊού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να κυρώσει τον νόμο την Παρασκευή, εγκαίρως, για να αποφύγει την προγραμματισμένη αναστολή έκτακτων επιδομάτων ανεργίας.

«Η βοήθεια έφτασε», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter.

Help is here — and brighter days lie ahead. pic.twitter.com/HSp8rPBxty

— President Biden (@POTUS) March 10, 2021