Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για την… επέτειο της θρυλικής πρόκρισης στο Λονδίνο!

Ενας χρόνος συμπληρώθηκε από τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο!

Στις 27 Φεβρουαρίου του 2020, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί «κάρφωνε» τους «κανονιέρηδες», στέλνοντας την αρμάδα του Πέδρο Μαρτίνς στα ουράνια και στους «16» του Europa League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας δεν ξέχασαν την θρυλική πρόκριση επί αγγλικού εδάφους και με μήνυμά τους στα social media, υπενθύμισαν στους πάντες το τι συνέβη εκείνη την αξέχαστη βραδιά στο Εμιρειτς.

«Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την θρυλική βραδιά του Λονδίνου! Θυμηθείτε τα γκολ της ιστορικής νίκης-πρόκρισης απέναντι στην Άρσεναλ», αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι» στην ανάρτησή τους στα social media.

Και φυσικά, πως τα φέρνει η… ζωή, με τον Ολυμπιακό να τίθεται ξανά αντιμέτωπος με την Άρσεναλ στους «16» του Europa League. Με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να ετοιμάζεται να προσθέσει άλλη μια χρυσή σελίδα στην ένδοξη, ευρωπαϊκή της ιστορία.

Δείτε το ποστάρισμα των νταμπλούχων Ελλάδας για τη θρυλική πρόκριση επί της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα:

#Throwback: 27/2/20 – 27/2/21 Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την θρυλική βραδιά του Λονδίνου! Θυμηθείτε τα γκολ της ιστορικής νίκης-πρόκρισης απέναντι στην Άρσεναλ! / Remember our legendary goals against Arsenal, on this day last year, that gave us a historic qualification! pic.twitter.com/VvmHLSldTp

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) February 27, 2021