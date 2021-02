Ολοένα και περισσότερες περιοχές μπαίνουν σε καθολικό lockdown δημιουργώντας έντονο προβληματισμό σε ειδικούς και κυβέρνηση για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς δύο ακόμα περιοχές εντάχθηκαν σε καθεστώς lockdown.

Πρόκειται για την ένταξη των δήμων Καλύμνου και Κορδελιού-Ευόσμου στη λίστα, μαζί με τις Αττική, Εύβοια (πλην Σκύρου), Μύκονο και Αχαΐα.

Συνολικά έξι περιοχές έχουν μπει στη λίστα με το «βαθύ κόκκινο», με την Αττική, στην οποία κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, τόσο σε ιικό βάρος, όσο και σε απόλυτους αριθμούς.

Σε Κάλυμνο και Κορδελιό-Εύοσμο η απόφαση για το lockdown ισχύει από σήμερα το πρωί του Σαββάτου, έως και την 1η Μαρτίου.

Για Αττική, Εύβοια, Αχαΐα και Μύκονο, το σκληρό lockdown ισχύει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Νωρίτερα, στις 26 Φεβρουαρίου, την επόμενη Παρασκευή, θα ανακοινωθεί η επέκταση ή μη του σκληρού lockdown στις παραπάνω περιοχές, πάντα σε συνάρτηση με την επιδημιολογική κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην κάθε μία.

Πιο συγκεκριμένα, στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται οι περιοχές:

-Δήμος Καλυμνίων

-Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης

-Δήμος Μυκόνου

-Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πλην Σκύρου)

-Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

-Περιφέρεια Αττικής.

Ο υγειονομικός χάρτης της Ελλάδας

Διάφορες… ανακατατάξεις στον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας επεφύλασσε η χθεσινή ενημέρωση για τον κορωνοϊό.

Στις κυριότερες εξ αυτών η… αλλαγή της Καλύμνου και του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στο «βαθύ κόκκινο», δηλαδή το καθολικό lockdown. Μαζί τους βρίσκονται η Αχαΐα, η Εύβοια, η Μύκονος και η Αττική.

Παράλληλα, στο «κόκκινο» εντάσσονται η ΠΕ Κεφαλληνίας, ο δήμος Θάσου, αλλά και όλη η ΠΕ Ηλείας, πλην της Ανδρίτσαινας. ο δήμος Αγιάς της ΠΕ Λάρισας, ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, και οι δήμοι Κορίνθου και Νεμέας. Επίσης ο δήμος Άργους – Μυκηνών και ο δήμος Ζίτσας, της ΠΕ Ιωαννίνων.

Στο «κόκκινο» παραμένουν: ο δήμος Αγιάς Λαρίσης, ο δήμος Τεμπών Λαρίσης, ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, οι Δήμοι Κορίνθου και Νεμέας, ο δήμος Άργους – Μυκηνών, ο δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο δήμος Τανάγρας, ο δήμος Θηβαίων, ο δήμος Πύδνας – Κολινδρου Πιερίας και ο δήμος Καρπάθου.

Την ίδια στιγμή, δεν παρατείνονται τα μέτρα στον δήμο Θήρας, στον δήμο Αγίου Νικολάου, στην Ζάκυνθο, στον δήμο Σπάρτης και στον δήμο Εορδαίας.

Τι ισχύει για τις περιοχές σε «βαθύ κόκκινο»

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι και στις περιοχές αυτές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές:

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

Παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

Ιδιαίτερα για τις περιοχές αυτές, τονίζεται η ανάγκη πιστής τήρησης τόσο του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και της τήρησης των αποστάσεων, καθώς και την εφαρμογή της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό (τουλάχιστον 50% για τις περιοχές αυτές).

Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.