Παίκτης της εβδομάδας ο Αντετοκούνμπο

Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ αναδείχτηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak ήταν ο πρωταγωνιστής στις τέσσερις νίκες των Μιλγουόκι Μπακς τις τελευταίες μέρες, έχοντας μέσο όρο 24 πόντους και 10,3 ριμπάουντ.

Στην Δύση, αντίστοιχα τη διάκριση την κέρδισε ο Ντε’ Άαρον Φοξ. Ο άσος των Σακραμέντο Κινγκς είχε 31 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 8.8 ασίστ μέσο όρο ματς.

Η ανάρτηση για τους παίκτες της εβδομάδες για τις δύο Περιφέρειες:

NBA Players of the Week for Week 7.

West: De’Aaron Fox (@SacramentoKings)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/rdexk3yao6

— NBA (@NBA) February 8, 2021