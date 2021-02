Greece is going through a lockdown due to the rising numbers of infected and diseased by the COVID-19 Novel Coronavirus infection, Athens, January 31, 2021 / Kαθολικό lockdown στην χώρα, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του COVID-19, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου, 2021

Με νέα έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊού, φλερτάρει η χώρα, με τα επιδημιολογικά δεδομένα να έχουν επιστρέψει σε επίπεδα φθινοπώρου, γεγονός που έχει θορυβήσει κυβέρνηση και ειδικούς, που αναζητούν τρόπους για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού. Έτσι από χθες Σάββατο (6/2) και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μπει σε αυστηρότερο lockdown, ενώ χθες οι «κόκκινες» πόλεις ερήμωσαν μετά τις 6 το απόγευμα. Το Reddit, η GameStop και η επανάσταση της ελπίδας στις αγορές Η μάχη για την αποτροπή ενός τρίτου κύματος της πανδημίας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αρμόδιους να γνωρίζουν πως ένα πλήρες καθολικό lockdown, μπορεί να προσφέρει υγειονομικό πλεονέκτημα, ωστόσο σε περίπτωση εφαρμογής του είναι άγνωστο αν οι πολίτες θα ήταν σε θέση να πειθαρχήσουν καθώς πλέον είναι έντονη η ψυχολογική κόπωσή τους. Γεγονός είναι πάντως ότι χωρίς ακόμη να έχει ανακοπεί η ένταση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου κύματος, που θα έχει -όπως τονίζεται- δραματικές συνέπειες στο ήδη επιβαρυμένο σύστημα Υγείας. Τα κρούσματα τις τελευταίες μέρες ανέβηκαν σε τετραψήφια νούμερα (κατά μέσο όρο πλέον καταγράφονται περίπου 1.000 κρούσματα την ημέρα), κάτι που, σε συνδυασμό με τις πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις, οδηγεί σε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκαν 29 νέοι θάνατοι, 249 διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ και 1.113 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 565 στην Αττική, 106 στην Θεσσαλονίκη, 78 στην Αχαΐα και 52 στην Εύβοια. Η Αττική ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων έφτασε τα 4.400 περίπου, ενώ ανησυχητική είναι η αύξηση των μολύνσεων και στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμονες και κυβέρνηση απευθύνουν έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι στην κρίση, αυτή η οποία είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο γεγονός, προσαρμόζεις τη στρατηγική σου. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την ενημέρωση της Παρασκευής : «Το μήνυμα είναι ένα: η Ελλάδα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν αντιμετώπισε τρίτο κύμα, όχι ακόμα. Ακόμα και σήμερα όμως, μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ανακόψουμε ένα νέο κύμα». Αναγκαία η πιστή τήρηση των μέτρων Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε lockdown που… θυμίζει εποχές Μαρτίου στις κόκκινες περιοχές τα Σαββατοκύριακα. Χθες όταν το ρολόι έδειξε 18:00 και οι δρόμοι στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Χαλκιδική ερήμωσαν, ενώ νωρίτερα ουρές σχηματίστηκαν έξω από τα σούπερ μάρκετ, όπου ο κόσμος έσπευσε για προμήθειες. Όπως διευκρινίστηκε, στο μεταξύ θα λειτουργήσουν κανονικά τα take away τα Σαββατοκύριακα. Σήμερα, Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά εκτός από τα εφημερεύοντα φαρμακεία και τα βενζινάδικα. Το πρώτο Σάββατο εφαρμογής των νέων μέτρων, οι εμπορικοί δρόμοι των μεγαλουπόλεων άδειασαν όμως γέμισαν οι παραλίες … . Ωστόσο, όταν το ρολόι έδειξε 18:00 οι δρόμοι ερήμωσαν και οι πολίτες, φοβούμενοι το… 300αρι κλείστηκαν σπίτια τους. Τα νέα μέτρα Αργά το απόγευμα του Σαββάτου δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου COVID-19 ανά πεδίο δραστηριότητας στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Παράλληλα αναφέρονται αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. Συγκεκριμένα: Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αδ) οι δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αε) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αστ) ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αζ) ο Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αη) ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, αθ) ο Δήμος Διρφυών – Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αι) ο Δήμος Ρεθύμνης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

γα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, γβ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και γγ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας. Στα μέτρα αυτά αναφέρεται αναλυτικά ό,τι ισχύει για την αναστολή των συναθροίσεων, δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των δικαστηρίων, των νοσοκομείων, κλινικών, ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων όπως και των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, των κέντρων χρονίως πασχόντων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας όπως και των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης αλλά και των ανοιχτών δομών φιλοξενίας. Επίσης αναφέρονται λεπτομέρειες για τη λειτουργία των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των βρεφικών και βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, των χώρων λατρείας, των αρχαιολογικών χώρων, των ζωντανών θεαμάτων, κινηματογραφικών προβολών, γυρισμάτων και κέντρων διασκέδασης. Αναλύονται οι παράμετροι της αναστολής λειτουργίας της εστίασης αλλά και ο τρόπος λειτουργίας των μέσων μεταφοράς με αναφορά στα όρια επιβαινόντων και τα όρια πληρότητας σε κάθε μέσο. Ακόμη οι προβλέψεις για τις αθλητικές δραστηριότητες, την αναστολή λειτουργίας των γυμναστηρίων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων, των φαρμακείων, των συνεργείων αυτοκινήτων, των λαϊκών αγορών και του λιανεμπορίου. Επιπλέον ό,τι αφορά τα κομμωτήρια και τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής. Τα συνέδρια και εκθέσεις, τις δραστηριότητες σχολών οδηγών, τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων, υπηρεσίες ιερόδουλων, ζωολογικούς κήπους αλλά και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων Τα μέτρα ανά περιοχή Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα Σάββατο, στις 06:00, τέθηκαν σε εφαρμογή τα αυστηρά μέτρα -τριών ταχυτήτων- σε μια σειρά από «κόκκινες» περιοχές. Μεταξύ αυτών η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Οι παραπάνω τρεις περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο Β- Αυξημένου Κινδύνου και θα βρίσκονται εκεί τουλάχιστον έως τις 15 Φεβρουαρίου. Στις εν λόγω περιοχές θα ισχύουν τα παρακάτω μέτρα: Κάθε Σάββατο και Κυριακή επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι τις 18:00. Συγκεκριμένα η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 18:00 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 18:00 και ισχύει μέχρι τις 05:00 το επόμενο πρωί

Λειτουργία λιανεμπορίου μόνο με την μέθοδο του click away και μόνο τις καθημερινές, με ωράριο λειτουργίας από 07:00 έως 20:00 και απαγόρευση λειτουργίας τα Σ/Κ

Λειτουργία καταστήματα τροφίμων τις καθημερινές όπως ισχύει από 07:00 έως 20:00 και τα Σ/Κ από 07:00 έως 17:00

Λειτουργία κομμωτηρίων και κουρείων τις καθημερινές και απαγόρευση λειτουργίας τα Σ/Κ.

Λειτουργία χώρων λατρείας όπως ισχύει

Συνέχιση της δια ζώσης λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών, σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των τάξεων του Γυμνασίου όπως ισχύει με τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και τήρησης αποστάσεων

Περιορισμός κυκλοφορίας (curfew) τις καθημερινές 21:00 έως 06:00 και τα Σ/Κ από τις 18:00 έως 5:00

Αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σ/Κ

Λειτουργία δικαστηρίων όπως ισχύει Lockdown τύπου Μαρτίου σε πέντε περιοχές Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και για τους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Λασιθίου, καθώς το επιδημιολογικό τους φορτίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένο και επικίνδυνο. Η επιδημιολογική εικόνα των πέντε αυτών περιοχών, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κάνει αναγκαία τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τις «κόκκινες» περιοχές, προκειμένου να αναστραφεί η πορεία εξάπλωσης του ιού. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής: Αναστολή λειτουργίας λιανεμπορίου

Λειτουργία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με την μέθοδο τηλεκπαίδευσης

Ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων από και προς την Δημοτική Ενότητα – είσοδος και έξοδος από τον δήμο μόνο για λόγους εργασίας.

Λειτουργία χώρων λατρείας κεκλεισμένων των θυρών και να μην επιτρέπεται η ατομική προσευχή

Περιορισμός κυκλοφορίας (curfew) από 18:00 έως 5:00

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων

Αναστολή οικοδομικών εργασιών

Εφαρμογή τηλεργασίας στο 50%

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων και οι υπηρεσίας κατ’ οίκον διανομής και take-away από καταστήματα εστίασης.

Λειτουργία λαϊκών αγορών με τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν στο ολικό απαγορευτικό Μέτρα σε περισσότερες περιοχές Τέλος, στον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας, στον δήμο Βόλου της ΠΕ Μαγνησίας, στον δήμο Τεμπών της ΠΕ Λάρισας, στον δήμο Πύδνας-Κολινδρού της ΠΕ Πιερίας, στον δήμο Ρεθύμνης της ΠΕ Κρήτης, στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων της ΠΕ Ευβοίας, στην ΠΕ Λέσβου, στον δήμο Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης και στον δήμο Θήβας απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 21:00 έως τις 05:00. Συγκεκριμένα στις παραπάνω περιοχές ισχύουν τα εξής μέτρα: Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away γενικά

Λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστήματα προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop)Κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές

Πραγματοποίηση λειτουργιών με ανώτατο όριο πιστών τα 9 άτομα, 1 πιστός/25 τ.μ

Ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας (curfew) από 21:00 – 05:00

