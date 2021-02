ΗΠΑ: Νεκροί δύο πράκτορες του FBI σε επεισόδιο με πυροβολισμούς

Τουλάχιστον δύο πράκτορες του FBI έπεσαν νεκροί κατά τη διάρκεια επεισοδίου με πυροβολισμούς στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Επίσης, υπάρχουν τρεις τουλάχιστον τραυματίες, χωρίς να γίνεται γνωστή η ταυτότητά τους.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε ενώ οι αστυνομικοί επέδιδαν ένταλμα έρευνας σε υπόθεση εκμετάλλευσης παιδιών.

Όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές, ο ένοπλος φέρεται να αυτοκτόνησε μετά από αντιπαράθεση που κράτησε αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας ταμπουρώθηκε στο σπίτι.

Ο δράστης φέρεται να κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Η ομάδα παιδικής πορνογραφίας του FBI είχε φτάσει στην οικία του για να πραγματοποιήσει μία έρευνα ρουτίνας βάσει εντάλματος, προκειμένου να κατασχεθεί ο υπολογιστής του υπόπτου και να αναζητηθούν περαιτέρω στοιχεία.

Αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο Associated Press ότι πολλοί πράκτορες του FBI δέχτηκαν πυρά, ενώ εκτελούσαν το ένταλμα και ότι η έκταση των τραυματισμών τους δεν ήταν άμεσα γνωστή.

Here’s a look at the multi-agency scene in Sunrise. Nobb Hill Road shut down at NW 44th Street.

Sunrise PD confirms FBI agent shot while serving a warrant this morning. Spokesperson with the FBI told me there are injuries, but didn’t say how everyone’s doing. @CBSMiami pic.twitter.com/0DJWCS68Tp

