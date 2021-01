Οι αξέχαστες συνεντεύξεις του Λάρι Κινγκ και τα ρεκόρ τηλεθέασης

Ο Λάρι Κινγκ, ο οποίος πέθανε σήμερα νικημένος από τον κοροναϊό, δεν ήταν δημοσιογράφος, αλλά διέπρεψε στην παρουσίαση talk show και στις συνεντεύξης.

Στη διάρκεια 63 ετών σταδιοδρομίας, απέναντι στον Λάρι Κινγκ κάθισαν ως προσκεκλημένοι του περίπου 50.000 άνθρωποι.

Ο διάσημος παρουσιαστής φιλοξένησε μέσα στα χρόνια τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες της εποχής. Η λίστα με τα ονόματα δεν έχει τέλος: Ρίτσαρντ Νίξον, Μπέτι Ντέιβις, Μάρλον Μπράντο, Μάργκαρετ Θάτσερ, Γιάσερ Αραφάτ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, Βλαντίμιρ Πούτιν, Τόνι Μπλερ, Ντόναλντ Τραμπ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μάικλ Τζόρνταν, Τομ Κρουζ, δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Δαλάι Λάμα, Μπιλ Γκέιτς, Lady Gaga, ΛεΜπρον Τζέιμς, Όπρα Γουίνφρεϊ, Πάρις Χίλτον και πολλοί άλλοι.

Ακόμα και φιγούρες της Disney και του Muppet Show είχαν βρεθεί απέναντι από τον πολύπειρο Κινγκ.

To στιλ συνεντεύξεων του ήταν αρκετά χαρακτηριστικό: δεν πήγαινε ποτέ προετοιμασμένος στο πλατό. Η συζήτηση κυλούσε ελεύθερα, χωρίς το άγχος και την πίεση να εκμαιεύσει οποιαδήποτε «καυτή» πληροφορία.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο αξέχαστες συνεντεύξεις του.

Ο Λάρι Κινγκ ήταν από μικρό παιδί θαυμαστής του Φρανκ Σινάτρα. Έτσι, όταν κατάφερε να του πάρει συνέντευξη το 1988, ήταν πραγματικά σαν να γινόταν ένα όνειρό του πραγματικότητα.

Ο Σινάτρα γενικά δεν έδινε συνεντεύξεις και πήγε στον Κινγκ μόνο επειδή χρωστούσε χάρη σε έναν κοινό τους φίλο.

Ήταν η τελευταία συνέντευξη του Φρανκ Σινάτρα. Πέθανε μετά από τρία χρόνια.

Στο πλατό του Λάρι Κινγκ, βρέθηκαν ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Αλ Γκορ, και ο επιχειρηματίας Ρος Περό για να συζητήσουν για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA).

Πολύ σύντομα, η συζήτηση μεταξύ των δύο αντρών εξελίχθηκε σε σκληρό ντιμπέιτ με έντονους χαρακτηρισμούς.

Όταν ο Αλ Γκορ είπε στον Περό «Σας ακούω – δεν έχω ακούσει κάποια απάντηση, αλλά συνεχίστε», εκείνος απάντησε έξαλλος: «Ναι, γιατί δεν έχετε σταματήσει να μιλάτε»!

Τη συγκεκριμένη εκπομπή την παρακολούθησαν πάνω από 16 εκατομμύρια Αμερικανοί, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης.

Ο Λάρι Κινγκ είχε πάρει συνέντευξη από σχεδόν όλους τους προέδρους των ΗΠΑ, ξεκινώντας από τον Τζέραλντ Φορντ, καθώς και τους υποψηφίους.

Αυτός όμως που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο Μπιλ Κλίντον.

«Ήταν πολύ καλός ρήτορας και ήξερε πάρα πολλά πράγματα για τον κόσμο», είχε πει ο δημοσιογράφος για τη συνέντευξη του με τον Κλίντον που έγινε το 1994.

Το 1995, ο Λάρι Κινγκ πήρε συνέντευξη ταυτόχρονα από τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν και τον βασιλιά της Ιορδανίας Χουσεΐν.

«Όπως μου είπε αργότερα ο Κίσινγκερ [πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ], έκανα παγκόσμια διπλωματία στον αέρα», είχε πει ο παρουσιαστής.

Στη συνέντευξη, οι τρεις ηγέτες έδειξαν την πρόθεσή τους να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, αν και υπήρχαν βασικές διαφωνίες μεταξύ του Αραφάτ και του Ράμπιν.

Μερικούς μήνες μετά από αυτήν την ιστορική συνέντευξη, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δολοφονήθηκε.

Μια από τις πιο αξέχαστες – και για τον ίδιο – συνεντεύξεις του Λάρι Κινγκ ήταν με τον Μάρλον Μπράντο το 1994.

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι του διάσημου ηθοποιού. Ο Μπράντο είχε «παιχνιδιάρικη» διάθεση: είχε απλώσει τα γυμνά του πόδια και συνεχώς διέκοπτε τις ερωτήσεις του Κινγκ.

Ο πρωταγωνιστής του «Νονού» στη συνέχεια κάλεσε τον Λάρι Κινγκ να τραγουδήσουν μαζί και στη συνέχεια τον φίλησε στο στόμα!

Πολλά χρόνια αργότερα, ο δημοσιογράφος είπε για τον Μάρλον Μπράντο ότι ήταν ένας «πανέξυπνος, φανταστικός» τύπος και ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τη συνέντευξή τους.

Ο Λάρι Κινγκ πήρε δύο φορές συνέντευξη από τον Βλάντιμιρ Πούτιν: το 2000, στην αρχή της πολιτικής του καριέρας, και το 2010.

Στη δεύτερη συνέντευξή του, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε πιο αυστηρός και πιο προετοιμασμένος.

«Έχει μάθει πώς να απαντάει μόνο τις δικές του ερωτήσει ενώ προσποιείται ότι απαντάει ευθεία στον Λάρι και στο κοινό», είχε σχολιάσει το περιοδικό The New Yorker.

To 2007, o Λάρι Κινγκ υποδέχτηκε τα εναπομείναντα μέλη των Beatles, τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και τον Ρίνγκο Σταρ. Μαζί τους ήταν και οι χήρες του Τζον Λένον και του Τζορτζ Χάρισον, η Γιόκο Όνο και η Ολίβια Χάρισον.

Όλοι τους βρέθηκαν στην εκπομπή του Λάρι Κινγκ για να προωθήσουν τη συνεργασία των Beatles με το Cirque du Soleil.

Το 2010, ο Λάρι Κινγκ προσκάλεσε τη Lady Gaga και μίλησαν για μια ευρεία γκάμα θεμάτων: την καριέρα της, την υγεία της, τη στήριξη στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τις συγκρίσεις με τη Μαντόνα.

Η τραγουδίστρια αποθέωσε τον δημοσιογράφο, αποκαλώντας τον «Βασιλιά Λάρι», και φόρεσε παρόμοια ρούχα με αυτόν, με σήμα-κατατεθέν τις τιράντες.

Το είδος των συνεντεύξεων και του τηλεοπτικού προϊόντος που προσέφερε ο Κινγκ, μοιραία, ξεπεράστηκε από την εποχή του. Η τελευταία σεζόν του Larry King Show είχε ιστορικά χαμηλή θεαματικότητα.

Η τελευταία του εκπομπή μεταδόθηκε το Δεκέμβριο του 2010, με προσκεκλημένους πάμπολλους αστέρες από κάθε πεδίο της αμερικανικής δημόσιας ζωής. Ο ίδιος ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είχε εμφανιστεί σε βιντεοσκοπημένο αποχαιρετισμό για το κλείσιμο της ένδοξης καριέρας του μεγάλου Λάρι Κινγκ.

O Λάρι Κινγκ αποχαιρέτησε το κοινό του χωρίς να πει «αντίο», αλλά με αισιοδοξία είπε «καλή αντάμωση».

