Ο Μάικλ Κόεν, πρώην δικηγόρος του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Παρασκευή μέσω Twitter ότι θα καταθέσει όσον αφορά «αδικήματα» του Ντόναλντ Τραμπ και μελών της οικογένειάς του, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες υποθέσεις αναφέρεται.

«Μου ζητήθηκε και συμφώνησα να συνεργαστώ με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες καταθέτοντας για τα αδικήματα του Τραμπ και της οικογένειας Τραμπ. Το κάνω αυτό κυρίως διότι ο Τραμπ προσπάθησε, και ευτυχώς απέτυχε, να καταστρέψει τη δημοκρατία στην Αμερική», ανέφερε ο 53χρονος πρώην δικηγόρος.

I have been asked and have agreed to cooperate with multiple government agencies to provide testimony on the wrongdoing by #Trump and the #TrumpFamily. I am doing this in large part as #Trump and family have tried, and thankfully failed, to destroy America’s democracy.

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 9, 2021