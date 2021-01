ΗΠΑ: Συνελήφθη ο άνδρας που εισέβαλε στο γραφείο της Πελόζι

Ο άνδρας που φωτογραφήθηκε να κάθεται στο γραφείο της προέδρου της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ρίτσαρντ Μπαρνέτ του Αρκάνσας συνελήφθη την Παρασκευή το πρωί, στο Little Rock.

Ο «Μπίγκο» – έτσι θέλει να τον αποκαλούν – αδιαφόρησε για τις πιθανές (ή μάλλον βεβαιότατες) συνέπειες. Μάλιστα δεν έφυγε με άδεια χέρια. Πήρε για σουβενίρ ένα προσωπικό φάκελο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την υπογραφή της φαρδιά πλατιά.

O Μπαρνέτ δεν αρνήθηκε ούτε στιγμή ότι αυτός ήταν ο άνδρας που φωτογραφήθηκε στο γραφείο του τρίτου θεσμικού παράγοντα (μετά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο) του αμερικανικού πολιτεύματος. Το δήλωσε με καμάρι σε σταθμό του Αρκανσο, ενώ είπε ότι άφησε ψιλά, ένα νόμισμα των 25 σεντς, στο γραφείο της προέδρου.

«Για τον φάκελο. Δεν είμαι κλέφτης» είπε με περιφρόνηση.

Στο Facebook, είναι από εκείνους που στηρίζει τον Τραμπ, είναι υπέρ της οπλοκατοχής και έχει μια τάση να μοιράζεται τις εικασίες του ότι ο Μπάιντεν έκλεψε στις εκλογές και ότι «είναι βουνό οι αποδείξεις» ότι έγινε νοθεία.

Officials say Richard Barnett, the man photographed sitting at House Speaker Pelosi’s desk during the Capitol siege, has been arrested in Arkansashttps://t.co/DezQ11L1dg pic.twitter.com/ikvfuRpqGu

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 8, 2021