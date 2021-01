ΗΠΑ : Το FBI ζητάει τη βοήθεια των πολιτών για να εντοπίσει τους υποκινητές των ταραχών στο Καπιτώλιο

Επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών των χτεσινών βίαιων επεισοδίων στο Καπιτώλιο ξεκίνησε το FBI.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομοσπονδιακή υπηρεσία ερευνών των ΗΠΑ ζήτησε από όποιον έχει στη διάθεσή του κάποια στοιχεία ή ψηφιακά μέσα που απεικονίζουν σκηνές ταραχών και βίας στο Καπιτώλιο να εισέλθουν σε μια ειδική σελίδα που έχει δημιουργήσει και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

Συνολικά τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τα χτεσινά επεισόδια, ενώ 52 άτομα συνελήθφησαν.

Η αστυνομία εκκένωσε τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν και κατέλαβαν αίθουσες του Κογκρέσου.

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.

