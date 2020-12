LIFE Christmas Spirit 2020: The Stars will guide you Χριστούγεννα διαφορετικά. Χριστούγεννα με λίγους, αλλά πολύ αγαπημένους ή Χριστούγεννα μόνοι μας. Χριστούγεννα που μπορούν να παραμείνουν μαγικά, λαμπερά, απολαυστικά. Ας αφήσουμε τα Αστέρια του METAXA να μας δείξουν το δρόμο και ας εξερευνήσουμε κάθε νέα, μοναδική εμπειρία που ανοίγεται μπροστά μας.