MiaOmada : Ο πλανήτης χειροκροτεί την ενότητα των Ελλήνων

Ποτέ δεν ήμασταν τόσο μακριά, κι όμως τόσο ενωμένοι. Ποτέ οι πιο μικρές μας κινήσεις δεν είχαν τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Και ποτέ δεν έχουμε υπάρξει περισσότερο περήφανοι ο ένας για τον άλλο. Αυτά τα συναισθήματα, που κυριάρχησαν σε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής μάχης με την πανδημία, έγιναν οι πρωταγωνιστές ενός συγκινητικού τηλεοπτικού σποτ, που ποτέ δεν θα καταφέρουμε να ξεχάσουμε. Η καμπάνια #MiaOmada της Kaizen Gaming, αφού συντάραξε τους Έλληνες, ταξίδεψε στα διεθνή SBC Awards, για να λάβει τη σημαντική διάκριση του «Marketing Campaign of the Year».

Όλοι οι Έλληνες σε μια ομάδα

Μπορεί να μοιάζει με κλισέ, όμως επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά: Μπροστά στην κοινή απειλή, οι Έλληνες γνωρίζουν καλά πώς να ενώνουν τις δυνάμεις τους, να βάζουν στην άκρη τις διαφορές τους και τελικά να νικούν. Γνωρίζοντάς το καλά, και θέλοντας να δώσει το δικό της μήνυμα ελπίδας, η Kaizen Gaming δημιούργησε την άνοιξη την καμπάνια #MiaOmada, με κεντρικό μήνυμα «Είμαστε μια ομάδα – Αγωνιζόμαστε και κερδίζουμε μαζί». Στο πλαίσιό της, γυρίστηκε και ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό σποτ, που κατάφερε να συμβολίσει με τον καλύτερο τρόπο τα κυριότερα μηνύματα που μας έδωσε η πανδημία, να προσθέσει μια νότα αισιοδοξίας στις ημέρες του εγκλεισμού, αλλά και να ενθαρρύνει και να εμψυχώσει όλους εμάς για τον προσωπικό αγώνα που δίναμε –και εξακολουθούμε να δίνουμε- μόνοι, αλλά ενωμένοι.

Ρόλοι που αντιστρέφονται και συγκινούν

Ο αγώνας μας αυτός, που με την πρώτη ματιά μοιάζει ταπεινός, γιγαντώνεται μέσα από την ίδια τη συλλογική του φύση. Αυτό είναι και το κεντρικό θέμα της καμπάνιας #MiaOmada, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ελλήνων αθλητών από τη μεγάλη οικογένεια της Stoiximan. Με τους ρόλους να αντιστρέφονται, οι κορυφαίοι αθλητές που συνήθως γίνονται αντικείμενο θαυμασμού, επευφημιών και χειροκροτημάτων, απευθύνουν το μεγαλύτερο δικό τους χειροκρότημα στους συμπολίτες τους που θυσιάζουν τις πιο όμορφες πτυχές της καθημερινότητάς τους ή συνεχίζουν να εργάζονται με αυταπάρνηση για να κρατήσουν τη χώρα ζωντανή, όσο οι υπόλοιποι μένουμε ασφαλείς στο σπίτι.

Έτσι, το μήνυμα καθίσταται πιο σαφές και δυνατό από ποτέ: Όσο και αν μας εντυπωσιάζουν οι προσωπικές μάχες και τα ατομικά επιτεύγματα, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να καταφέρουμε μόνοι μας, αλλά μόνο αν ενωθούμε σε μια γροθιά.

Σε όλο αυτό το δύσκολο διάστημα, μικροί και μεγαλύτεροι ήρωες ξεπήδησαν από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, από τα εργοστάσια, από τον πρωτογενή τομέα, από όλους αυτούς τους κλάδους που δεν μπορούν παρά να συνεχίσουν, για χάρη όλων μας. Σπουδαίοι αθλητές, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Κατερίνα Στεφανίδη, η Άννα Κορακάκη, η Βασιλική Μιλλούση, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Γιώργος Σαμαράς, ο Ματιέ Βαλμπουένα και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, χειροκρότησαν όλους αυτούς τους αφανείς προστάτες κάτω από την τόσο οικεία για όλους μας φωνή του Γιάννη Ζουγανέλη.

Διεθνής επιτυχία για μια εθνική προσπάθεια

Η νίκη της καμπάνιας στον διεθνή θεσμό των SBC Awards, τιμά τόσο την εθνική μας προσπάθεια απέναντι στην πανδημία, όσο φυσικά και την υπευθυνότητα και την ενσυναίσθηση που επέδειξε κατά τη δημιουργία της η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα, με το brand Stoiximan. Πάνω από όλα, η νίκη αυτή αποδεικνύει ότι τα ισχυρά μηνύματα δεν γνωρίζουν σύνορα και είναι ικανά να ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η φετινή διοργάνωση του κορυφαίου θεσμού βραβείων και διακρίσεων για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, φέτος πραγματοποιήθηκε λόγω των συνθηκών διαδικτυακά, χωρίς να χάσει τίποτα από τη διαχρονική λάμψη της. Ακόμη και χωρίς τη φυσική τους παρουσία, οι περισσότεροι από 800 καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις συμμετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου από όλο τον κόσμο και, φυσικά, τη νικηφόρα ελληνική προσπάθεια.

«Ήρωες είναι όλοι οι άνθρωποι»

Από την πλευρά του, ο CMO της Kaizen Gaming, Πάνος Κωνσταντόπουλος, δήλωσε σχετικά ότι «η βράβευση μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και πόσο μάλλον μία τόσο διαφορετική χρονιά, στα SBC Awards μας κάνει περήφανους, καθώς αναγνωρίζει την καθημερινή μας προσπάθεια να κάνουμε τη διαφορά στην επικοινωνία επενδύοντας σταθερά στην ποιότητα και την υπευθυνότητα.

»Απέναντι στον αόρατο εχθρό και την πανδημία είμαστε όλοι ίσοι. Ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Τα απλά πράγματα που κάνουμε σεβόμενοι τους συνανθρώπους μας είναι πια ηρωικά. Ήρωας δεν είναι κάποιος επώνυμος ή δυνατός. Ήρωες είναι όλοι οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα που θελήσαμε να επικοινωνήσουμε με γνώμονα πάντα την ενσυναίσθηση και οδηγό την ποιοτική δουλειά μέσα από την καμπάνια #MiaOmada. Η διεθνής διάκριση στα SBC Awards, στην κατηγορία “Μarketing Campaign of the Year”, αποκτά επιπλέον νόημα, καθώς στο κέντρο τοποθετεί τους πρωταθλητές και αγωνιστές του σήμερα, τους οποίους χειροκροτούν με πάθος τα “χρυσά παιδιά” του ελληνικού αθλητισμού, η αθλητική οικογένεια της Stoiximan. Στην Kaizen Gaming πιστεύουμε σε ένα αύριο πιο φωτεινό, σε μια επόμενη μέρα που θα μας βρει όλους νικητές. Από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να εργαζόμαστε διαρκώς, ώστε αυτό το αύριο να έρθει πιο κοντά στο σήμερα».

Δράσεις για το κοινό καλό

Η Kaizen Gaming, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται συνολικά σε έξι χώρες (Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές brand Betano), ανήκει στις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου του GameTech σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόλις σε τέσσερα χρόνια, η εταιρεία κατάφερε να τετραπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό της, επενδύοντας τόσο στους ανθρώπους της, όσο και στις τεχνολογικές της υποδομές και φτάνοντας πλέον να απασχολεί περισσότερους από 800 εργαζόμενους, με τους 260 να στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Το τηλεοπτικό σποτ ήταν μόνο μία από τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που έχει αναλάβει η εταιρεία. Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του εκτεταμένου πλάνου σχετικών δράσεων ήταν και το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες», μέσα από το οποίο περισσότερα από 30.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε μια σειρά από εκπαιδευτικές εμπειρίες από το 2017 μέχρι σήμερα.

Άλλες δυο κινήσεις με ξεχωριστή σημασία, είναι το εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών που «τρέχει» σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης της εταιρείας, αλλά και η πρωτοβουλία «Try This At Home» που καταπολεμά στην πράξη το φαινόμενο του Brain Drain.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Kaizen Gaming εδώ, αλλά και να ενημερωθείτε για τα προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας μέσα από την ιστοσελίδα www.iroes.gr.

Πληροφορίες για τη δράση Try This At Home είναι διαθέσιμες εδώ.