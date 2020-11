Βαλμπουενά : «Να λάμψουμε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος πλησιάζει, αφού ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το ερχόμενο Σάββατο τον Παναθηναϊκό.

Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με το τριφύλλι στο ντέρμπι αιωνίων της Superleague, λίγες μέρες πριν τη σπουδαία μάχη με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League και ο Ματιέ Βαλμπουενά έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα ενόψει Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ανυπομονεί για το ματς και το έδειξε με ανάρτηση του στα social media.

«Συγκεντρωμένος στο πως θα λάμψουν τα χρώματα μας στο ντέρμπι το επόμενο Σάββατο», έγραψε ο Γάλλος παιχταράς του Ολυμπιακού.

Δείτε την ανάρτηση του:

Focused on making our colours shine in the Athens’ derby next Saturday ⚪️🔴 pic.twitter.com/HdFgarJupi

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 16, 2020