Ο Τζο Μπάιντεν κήρυξε επισήμως τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, δεσμευόμενος ότι ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιδιώξει να ενώσει τους Αμερικανούς.

«Αύριο θα έρθει μια καλύτερη μέρα» είπε ξεκινώντας την πρώτη του ομιλία ως εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ. «Θα είμαι ένας πρόεδρος που ενώνει αντί να χωρίζει» είπε καταχειροκροτούμενος από τους εκατοντάδες οπαδούς του που είχαν μαζευτεί στην drive in ομιλία του.

«Ο λαός αυτής της χώρας μίλησε. Μας έδωσε μια ξεκάθαρη νίκη, μια πειστική νίκη», δήλωσε ο Μπάιντεν από το Γουίλιγκτον στο Ντέλαγουερ, ώρες μετά αφότου μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τον ανακήρυξαν νικητή των εκλογών και αναφέρθηκε στο ρεκόρ που σημείωσε με πάνω από 74 εκατομμύρια ψήφους.

«Δεν θα βλέπω μπλε και κόκκινες πολιτείες, αλλά ενωμένες πολιτείες» υπογράμμισε. «Θέλω να κερδίσω την εμπιστοσύνη όλων σας».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε την οικογένειά του και τη σοφή, όπως τη χαρακτήρισε, σύζυγό του και σημείωσε ότι είναι τιμή να συνεργάζεται με την πρώτη αφροαμερικανή αντιπρόεδρο, Καμάλα Χάρις.

«Δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς τη στήριξη της γυναίκας μου, της Τζιλ και της οικογένειάς μου. Η Τζιλ είναι μια καθηγήτρια για ολόκληρη την Αμερική, είναι μια πολύ ωραία ημέρα για εσάς, πραγματικά. Είμαι υπερήφανος για αυτή, θα έχω την τιμή να υπηρετήσω με εκείνη δίπλα μου και με την πρώτη μαύρη γυναίκα που θα είναι αντιπρόεδρος σε αυτή τη χώρα, την Καμάλα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στις ΗΠΑ και πολύ άργησε κιόλας. Η Αμερική γύρισε προς τη Δικαιοσύνη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους ψηφοφόρους του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως «τώρα για όλους εσάς που ψηφίσατε τον πρόεδρο Τραμπ, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας απόψε. Έχω χάσει μερικές φορές, αλλά τώρα ας δώσουμε ο ένας στον άλλο την ευκαιρία», είπε ο Μπάιντεν.

«Ήρθε η ώρα να απομακρύνουμε τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τους τόνους και να ξαναδούμε ο ένας τον άλλο, να ακούσουμε ο ένας τον άλλο και να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους αντιπάλους μας ως εχθρούς μας. Δεν είναι εχθροί μας. Είναι Αμερικάνοι» εξήγησε.

«Είμαι υπερήφανος για την καμπάνια που διοργανώσαμε, συντηρητικοί, προοδευτικοί, gay, straight, ασιάτες, λατίνοι, όλοι μαζί. Κυρίως η αφροαμερικανική κοινότητα που με στήριξε τόσο πολύ, της είμαι ευγνώμων. Θα συνεχίσω να τη στηρίζω κι εγώ. Είναι ο καιρός να γιατρέψουμε την Αμερική μας. Τώρα που τελείωσε αυτή η εκστρατεία, ποια είναι η εντολή του λαού αν όχι αυτή;» υπογράμμισε.

«Θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελπίδας για να κερδίσουμε τις μάχες της εποχής μας, όπως η πανδημία, ο συστημικός ρατσισμός, η οικονομία, η κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να επαναφέρουμε την ισότητα, τη δημοκρατία και να δώσουμε ίσες ευκαιρίες».

«Η δουλειά μας ξεκινάει με το να ελέγξουμε τον κορωνοϊό. Τη Δευτέρα θα ορίσω μια ομάδα συμβούλων για να σταματήσουμε αυτή την πανδημία με ορίζοντα τις την 20η Ιανουαρίου» την ημέρα της ορκωμοσίας του ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα είναι ένα σχέδιο βασισμένο πάνω στην επιστήμη. Θα νικήσουμε αυτή την πανδημία» είπε ρίχνοντας ένα καρφί στον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, αλλά και αφότου νόσησε υποτιμούσε τον ιό.

«Η δουλειά μας θα αφορά όλους ανεξαρτήτως πίστης και ταυτότητας. Η Αμερική στα καλύτερά της είναι ένας λαμπερός φάρος. Θα ηγηθούμε όχι με τη δύναμή μας, αλλά με το καλό μας παράδειγμα. Η Αμερική είναι «οι πιθανότητες». Όλοι μπορούν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Πιστεύω στις πιθανότητες που μπορεί να δώσει αυτή η χώρα. Κοιτάζουμε σε ένα μέλλον που θα μπορεί να γιατρέψει τις ασθένειες, να δώσει δουλειές με αξιοπρέπειες», είπε και κατέληξε πως «ως χώρα ποτέ δε μείναμε πίσω. Αυτό θα κάνω και τώρα».

Τέλος, επικαλέστηκε τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα και τις προσπάθειες που έκανε μαζί του για την υγεία, ενώ αφιέρωσε την ομιλία του στον γιο του, που δε ζει πια.

Από την πλευρά της, η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα αντιπρόεδρος, ξεκίνησε την ομιλία της για τη νίκη, αναφερόμενη στον εκλιπόντα ηγέτη πολιτικών δικαιωμάτων του Κογκρέσο, Τζον Λιούις, ο οποίος είπε: «Η δημοκρατία δεν είναι κατάσταση, δεν είναι πράξη. Η προστασία της δημοκρατίας μας απαιτεί αγώνα, χρειάζεται θυσία».

«Αλλά υπάρχει χαρά σε αυτό. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε τη δύναμη να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Και όταν η ίδια η Δημοκρατία μας τέθηκε σε «ψηφοφορία» σε αυτές τις εκλογές και διακυβεύτηκε η ίδια η ψυχή της Αμερικής και ο κόσμος παρακολουθούσε, εσείς φροντίσατε να ξεκινήσει μια νέα μέρα για την Αμερική».

Ακόμα, αναφερόμενη στους ψηφοφόρους τόνισε πως επέλεξαν «ελπίδα, ενότητα, αξιοπρέπεια, επιστήμη και αλήθεια».

«Ξέρω ότι οι καιροί ήταν δύσκολοι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες. Η θλίψη, το πένθος και ο πόνος, οι ανησυχίες και οι αγώνες. Εμείς έχουμε δει το θάρρος σας, την ανθεκτικότητα και τη γενναιοδωρία του πνεύματός σας. Για τέσσερα χρόνια, εσείς ζητούσατε ισότητα και δικαιοσύνη, για τη ζωή μας και για τον πλανήτη μας και μετά ψηφίσατε. Και δώσατε ένα σαφές μήνυμα. Επιλέξατε ελπίδα και ενότητα, αξιοπρέπεια, επιστήμη και ναι, αλήθεια. Επιλέξατε τον Τζο Μπάιντεν ως τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής » είπε.

WATCH: VP-elect Kamala Harris’ full speech: «Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. ‘Dream with ambition.'» https://t.co/KqTc2xcn8L pic.twitter.com/j3HreGp7ih

— Good Morning America (@GMA) November 8, 2020