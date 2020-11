Μετά από σιγή ωρών τόσο από τον ίδιο όσο και από το επιτελείο του, ενώ ο Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει μαθηματικά την προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ τέλειωσε με το γκολφ, γύρισε στον Λευκό Οίκο και άνοιξε επιτέλους το Twitter. Και φυσικά, η πρώτη αντίδρασή του στην ήττα του ήταν ένα έξαλλο μήνυμα στα κεφαλαία, όπου αρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα.

Για άλλη μια φορά, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι κέρδισε τις εκλογές. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνει τις κατηγορίες του για νοθεία, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτράπηκε η είσοδος στους παρατηρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης.

«Κακά πράγματα συνέβησαν, τα οποία δεν είδαν οι παρατηρητές μας. Δεν έχει ξανασυμβεί», έγραψε εξοργισμένος.

Και πρόσθεσε, χωρίς να παρέχει καμία απολύτως απόδειξη: «Εκατομμύρια επιστολικές ψήφοι εστάλησαν σε ανθρώπους που δεν τις ζήτησαν».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020