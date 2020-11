Έναν ισχυρό φίλο και σύμμαχο στον Λευκό Οίκο φαίνεται πως απέκτησε η χώρα μας, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει φιλέλληνας πολλές φορές στο παρελθόν.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες γεμάτες σασπένς, ο Δημοκρατικός υποψήφιος και πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αναδείχθηκε νικητής με τουλάχιστον 273 μεγάλους εκλέκτορες, χάρη σε μια επιτυχία στην πολιτεία – κλειδί της Πενσυλβάνια, ενώ έβαψε στα «μπλε» και τη Νεβάδα.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για μια νίκη που αποτελεί μια ιστορική στροφή για την Αμερική και όλο τον κόσμο, έπειτα από τέσσερα χρόνια ρήξεων υπό τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο. Με τη νίκη Μπάιντεν, η χώρα μας μπορεί να προσβλέπει και σε μια στροφή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και σε μια νέα αντιμετώπιση στα ελληνοτουρκικά.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει αυτοαποκαλεστεί «Έλληνας» πολλές φορές και τo 2012, ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την διάρκεια εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου είχε δηλώσει ότι είναι «επίτιμος Έλληνας».

Πέρα όμως από την εκτίμησή του προς την Ελλάδα, είναι σημαντικό ότι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κάνει πρόσφατα δηλώσεις στήριξης προς τη χώρα μας για το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων.

Το 2011 είχε δηλώσει σε ελληνική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ ως Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ:

“΄Εχω έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και αισθάνομαι Ελληνας”,ενώ το 2012 στην προεκλογική περίοδο μπήκε στην καφετέρια “Μόκα Καφέ” στο Οχάϊο πλησιάζει μια παρέα που μιλούσαν ελληνικά και τους είπε:

«Γεια σας. Είμαι ο Τζο Μπαϊντενόπουλος».

Ένας της παρέας που νόμισε πως επρόκειτο για φάρσα απάντησε λέγοντας: «Χαίρω πολύ, κι εγώ είμαι ο Πωλ Νιούμαν».

Όλοι γέλασαν κι αμέσως μετά ο Τζο Μπάιντεν πρόσθεσε δείχνοντας τον ιδιοκτήτη του καφέ: «Ρωτήστε τον Γιώργο και θα σας πει ποιος είναι ο πιο φιλέλληνας Ιρλανδικής καταγωγής Αμερικανός», εννοώντας φυσικά τον εαυτό του.

Τον Οκτώβριο, το επιτελείο Μπάιντεν εξέδωσε μια ανακοίνωση με τα σχέδια της καμπάνιας για τους Έλληνες της Αμερικής και τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Δημοκρατικός υποψήφιος εκλεγεί (όπως και έγινε).

«Κατά τα πολλά χρόνια του δημόσιου βίου του, ο Τζο Μπάιντεν έχει μακρά ενασχόληση με τα θέματα των Ελληνοαμερικανών και υποστηρίζει την ενδυνάμωση της σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας. Έχει συνεργαστεί προσωπικά με Έλληνες ηγέτες για πολλές δεκαετίες για να δυναμώσει τη συμμαχία. Ως πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύεται για διάλογο τόσο με τους ηγέτες της Ελληνοαμερικάνικης κοινότητας όσο και με την ηγεσία της Ελλάδας», σημειώνεται.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο Μπάιντεν ζήτησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να στηρίξει την Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση, ότι υποστηρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και τη στήριξή του στη χώρα μας στο θέμα των ελληνοτουρκικών.

Δεκαοκτώ ημέρες πριν από τις εκλογές ο Μπάιντεν έκανε ένα αξιοσημείωτο άνοιγμα στην Ελλάδα λέγοντας ότι εφόσον εκλεγεί «θα κάνει λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου από πλευρά της Τουρκία η οποία παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας και χρησιμοποιεί απειλές.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος συμπλήρωσε ακόμα ότι ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να πιέσει την Τουρκία έτσι ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και προκλητικές ενέργειες στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το 2014 έγινε ο πρώτος Αμερικανός αντιπρόεδρος που επισκέφθηκε την Κύπρο.

Οι επιτελείς του Μπάιντεν συμπλήρωναν με νόημα ότι ο άλλοτε αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα έχει αντιταχθεί στην τουρκική κατοχή μέρους της Κύπρου και έχει υποστηρίξει λύση του κυπριακού στην κατεύθυνση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Τέλος, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αντιτεθεί στη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί και έχει καλέσει την Τουρκία να επιτρέψει την εκ νέου λειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης.

Statement from @JoeBiden on tensions between Greece and Turkey. pic.twitter.com/hiTnwQ1KVY

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) October 6, 2020