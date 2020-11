Βαλμπουενά : Να τα δώσουμε όλα γι’ αυτήν τη φανέλα

Αποφασισμένος να τα δώσει όλα για την ιστορική φανέλα του Ολυμπιακού είναι απόψε ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός των Ερυθρολεύκων Ματιέ Βαλμπουενά.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα, του Κέβιν Ντε Μπρόινε και των υπόλοιπων αστέρων απόψε (3/11) στις 22:00 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Ο γάλλος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών με ανάρτησή του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης στο Μάντσεστερ, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Έρχεται μεγάλο ματς απόψε. Είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα γι’ αυτήν τη φανέλα».

Παρακάτω η σχετική δημοσίευση:

Big game coming up tonight. We’re ready to give it all for this jersey! ⚪️🔴🔥 #UCL pic.twitter.com/etI8hDfaD9

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 3, 2020