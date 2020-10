Μαρτίνς : «Θα βάλουμε τα δυνατά μας να σας κάνουμε υπερήφανους»

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να συμμετάσχει για 20η φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League. Αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης (21/10, 22:00) με τη Μαρσέιγ.

Σε ένα Καραϊσκάκη το οποίο δεν θα είναι άδειο, όπως τους 7 προηγούμενους μήνες. Διότι η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή λοιμωξιωλώγων, έδωσαν το πράσινο φως για κόσμο στις αναμετρήσεις Ολυμπιακός-Μαρσέιγ και ΠΑΟΚ-Ομόνοια.

Με το 10% της συνολικής χωρητικότητας ανά θύρα και 3.500 οπαδούς μάξιμουμ σε κάθε γήπεδο.

Από την πλευρά του, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, είναι χαρούμενος για την επιστροφή στο Champions League και υποσχέθηκε πως εκείνος και οι παίκτες του θα βάλουν τα δυνατά τους για να κάνουν τους οπαδούς της ομάδας υπερήφανους.

Δείτε το μήνυμα και την ανάρτηση του Μαρτίνς:

«Είμαστε χαρούμενοι για την επιστροφή μας στο ευρωπαϊκό στερέωμα! Την Τετάρτη, θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο Champions League και θα βάλουμε τα δυνατά μας για να σας κάνουμε υπερήφανους».

Happy to be back on the European stage! Wednesday, we start our UEFA Champions League journey, and we’ll do our best to make you proud. #WeKeepOnDreaming 🔴⚽🌟#MondayMotivation #Olympiacos #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/uhmvVkWnFT

— Pedro Martins (@CoachPMartins) October 19, 2020