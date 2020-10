Στην Αθήνα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ

Την Αθήνα επισκέπτεται σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος θα συναντηθεί στις 10:30 με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον απόηχο της πρόσφατης συμφωνίας για δημιουργία μηχανισμού αποτροπής κρίσεων στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά το πέρας της θα ακολουθήσουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ θα συναντηθεί επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Η επίσκεψη Στόλτενμπεργκ, γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν πέσει οι τόνοι για την Ανατολική Μεσόγειο εν όψει της έναρξης των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας- Τουρκίας, σε διπλωματικό επίπεδο, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου δεν αποκλείει οποιαδήποτε επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ των δυο χωρών.

Η Τουρκία στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και μετά το κείμενο συμπερασμάτων αιφνιδίασε θετικά με την αποχώρηση του «Γιαβούζ» από τη θέση του νοτιοδυτικά της Κύπρου- και για πρώτη φορά έπειτα από αρκετούς μήνες.

Σχετικά με μια ενδεχόμενη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Μπρατισλάβα στις 8 Οκτωβρίου, κυβερνητικές πηγές δεν εμφανίζονται αρνητικές, ωστόσο επισημαίνουν πως τίποτα ακόμα δεν έχει «κλειδώσει».

Σε κάθε περίπτωση Δένδιας και Τσαβούσογλου, θα βρεθούν την προσεχή Πέμπτη στη Μπρατισλάβα, προκειμένου να δώσουν το «παρών» σε φόρουμ για την ενέργεια και την ασφάλεια στη Μεσόγειο.

Εαν εκεί προκύψει και μία κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ, θα έχει στο μενού της και τις πιθανές ημερομηνίες έναρξης των διερευνητικών επαφών.

Μέχρι στιγμής πάντως, παραμένει στον αέρα ο καθορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας, με τη γείτονα να επιμένει κατά διαστήματα στην εμπρηστική ρητορική.

Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Τουρκίας για την έναρξη διερευνητικών επαφών, καθώς μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη ανά πάσα στιγμή, αλλά ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί, διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Πέτσας δήλωσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά δεν αναμένει να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις συζητήσεις καθυστερεί η τουρκική πλευρά, που προβληματίζεται για το χρόνο έναρξης διερευνητικών, αν και η εκτίμηση είναι πως δεν θα αργήσει να κλειδώσει η ημερομηνία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξάλλου επέμεινε πως τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής συνιστούν εθνική επιτυχία και στο ερώτημα πως θα επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία εάν στους δυο μήνες μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προβεί σε νέες παραβιάσεις της εθνικής μας κυριαρχίας, απάντησε πως η Άγκυρα φαίνεται να ακολουθεί το δρόμο της λογικής και εκτίμησε ότι, εφόσον ξεκινήσουν και οι διερευνητικές επαφές, θα παραμείνει σε αυτό το δρόμο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ χθες συναντήθηκε με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενς Στόλτενμπεργκ, συζήτησαν «για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο».

Ειδικότερα, ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής συμμαχίας έγραψε στο Twitter: «Καλή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα για σειρά θεμάτων ασφαλείας. Συζητήσαμε για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο. Σταθερή μου ελπίδα είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές προσπάθειες».

Good meeting with President @RTErdogan in Ankara today on a range of security issues. We discussed the military de-confliction mechanism developed @NATO for the #EastMed. My firm hope is that this can create space for diplomatic efforts. pic.twitter.com/6m7Bo84USS

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 5, 2020