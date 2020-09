Μαρτίνς: «Χαρούμενος για την πρόκριση, να σας κάνουμε όλους υπερήφανους»

View this post on Instagram

We are in the Champions League! Very happy and proud to lead this team once more into the biggest club competition on the planet. Our ambition is to go far and to make all of you proud. 🔴⚪ Είμαστε στο UEFA Champions League! Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που θα οδηγήσω την ομάδα για ακόμα μία φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη! Η φιλοδοξία μας είναι να φτάσουμε μακριά και να σας κάνουμε όλους υπερήφανους! #WeKeepOnDreaming #Olympiacos #UCL #ChampionsLeague