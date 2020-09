Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν : Τουρκικά drones χτύπησαν αρμένικες δυνάμεις, σύμφωνα με το Forbes

Τα τουρκικά drones TB2 Bayraktar, που χρησιμοποίησε η Άγκυρα στη Λιβύη και τη Συρία το 2020, «αναγνωρίζει» αναλυτής του Forbes, πίσω από τις χθεσινές επιθέσεις σε αρμενικές δυνάμεις.

Ο Σεμπάστιαν Ρόμπλιν ανέλυσε βίντεο, που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, στα οποία εμφανίζονται drone να κάνουν ρίψεις κατά αντιαεροπορικών συστημάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων της Αρμενίας.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του αμερικανικού περιοδικού, τα drones που χρησιμοποίησε το Αζερμπαϊτζάν είναι πανομοιότυπα με αυτά που χρησιμοποιεί ο τουρκικός στρατός τόσο στον σχεδιασμό όσο και στις δυνατότητες.

Το δημοσίευμα του Forbes υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Ιούνιο υπήρχαν αναφορές για επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για αγορά drones τύπου TB2 Bayraktar, ωστόσο η συνέχεια δεν έγινε γνωστή.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται η συμφωνία να έκλεισε σιωπηρά ή η Τουρκία να μετέφερε drones TB2 Bayraktar απευθείας στον αζέρικο στρατό προκειμένου να τον ενισχύσει ενόψει της επίθεσης που εξελίσσεται.

Μια τελευταία πιθανότητα είναι Τούρκοι στρατιωτικοί να χειρίζονται οι ίδιοι τα drones για λογαριασμό του αζέρικου στρατού.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι όσο πιο ευθεία είναι η συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μια σύγκρουση ανάμεσα στην Αρμενία και την Άγκυρα.

Τέλος, το Forbes αναφέρεται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι η Τουρκία μετέφερε μισθοφόρους μαχητές από τη Συρία προκειμένου να πολεμήσουν στο πλευρό του αζέρικου στρατού, αλλά και στις δηλώσεις των αρχών του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία ίσως να χρησιμοποιεί αμερικανικής προέλευσης F-16 για την ρίψη πυραύλων κρουζ σε αρμενικούς στόχους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για αυτούς τους ισχυρισμούς.

#Armenia

The Azerbaijani community has published a video of armed people in pickup trucks – allegedly Syrian mercenaries – are driving towards the front.

-We know via sources that 100+ Syrians went to Azerbaijan. pic.twitter.com/6I2w2l5eRz

— Sargon Courtenay (@CourtenaySargon) September 27, 2020