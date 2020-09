Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια στον Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του NBA για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να συγχαρεί τον «Greek Freak» για αυτή του την επιτυχία και το έκανε μέσα από μήνυμα που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια Γιάννη! Έκανες όλους τους Έλληνες υπερήφανους για την ανάδειξή σου ως MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο NBA!»

Δείτε εδώ τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Συγχαρητήρια Γιάννη! Έκανες όλους τους Έλληνες υπερήφανους με την ανάδειξή σου ως MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο NBA! / #Congratulations @Giannis_An34! Once again you have made us all extremely proud of you, for being named #Back2Back 2019-2020 #NBAΜVP! 🏆🥇🇬🇷#GreekFreak pic.twitter.com/yF8MrdenSW

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) September 20, 2020