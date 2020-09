Κορωνοϊός : Κρίσιμος ο Σεπτέμβριος – Προβληματίζει η επιστροφή των εκδρομέων

Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

Έντονη είναι η ανησυχία των ειδικών για την έκρηξη κρουσμάτων στην Αττική αλλά και την «ολική επαναφορά» των εκδρομέων στις πόλεις και πόσο αυτό θα αποτυπωθεί σε νέα κρούσματα κοροναϊού. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της διάδοσης του κοροναϊού μοιάζει δύσκολη καθώς τα κρούσματα στη χώρα ξεπέρασαν τα 10.000, έξι μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας και την καταγραφή της πρώτης ασθενούς στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου. Κορωνοϊός : Επαγγελματίες σε απόγνωση – Εφιαλτικά σενάρια για πολλαπλές πτωχεύσεις Επιπλέον, το επόμενο δίμηνο αναμένεται να επανεμφανιστούν η εποχική γρίπη και οι ιώσεις, βάζοντας σε δοκιμασία το σύστημα υγείας σε περίπτωση που ο κοροναϊός δεν είναι υπό έλεγχο. Ιδιαίτερα κρίσιμος μήνας θεωρείται ο Σεπτέμβριος, μιας και αποτελεί τον μήνα, που όλοι επιστρέφουν στην κανονικότητα. Την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ. διπλασιάζει τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους για να εντοπίσει τυχόν παραβάτες σπασίματος καραντίνας, καθώς τα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα για τον κοροναϊό ξεπερνούν τα 9.600 (3.544 ενεργά κρούσματα και 6.128 επαφές τους). Η απόφαση για να αυξηθούν οι έλεγχοι στους τόπους διαμονής-καραντίνας που έχουν δηλώσει τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κρίνεται επιβεβλημένος αφού από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, 700-800 άτομα που ήταν σε περιορισμό έχουν εντοπιστεί να σπάνε την καραντίνα και να βρίσκονται εκτός του χώρου αυτοπεριορισμού, με κίνδυνο να μεταδώσουν τον κοροναϊό σε όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους. Χθες Δευτέρα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 183 νέες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, εκ των οποίων τα 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Από τα 173 εγχώρια κρούσματα, τα 46 συνδέονται με συρροές, 12 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ 10 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας Πού εντοπίζονται Όσον αφορά στη διασπορά του ιού στην κοινότητα, η Αττική βρίσκεται για ακόμα μια μέρα στο «κόκκινο», με τη Θεσσαλονίκη μετά από πολύ καιρό να παρουσιάζει μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Αναλυτικότερα: 10 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

107 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 44 συνδέονται με γνωστές συρροές και 6 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

9 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 4 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αχαΐας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Δωδεκανήσων

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ζακύνθου

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 4 με αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

3 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 8 με αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Κυκλάδων

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

6 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 10.317, εκ των οποίων το 55.6% άνδρες, ενώ 2.089 (20.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 4.570 (44.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Επιπλέον, 36 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 10 (27.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 94.4%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 153 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 4 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 266 θανάτους συνολικά στη χώρα. 96 (36.1%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 95.9% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Κορωνοϊός : Ο χάρτης των 183 κρουσμάτων – Πόσοι έσπασαν την καραντίνα Share